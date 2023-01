Yadhira Carillo revela cómo se encuentra su esposo Juan "N", pues reconoce que no es un buen lugar para estar bien, aunado a que él tiene varios problemas de salud, pero es disciplinado.

SHANIA TWAIN ENFRENTA SU PASADO Y HACE UNA FUERTE REVELACIÓN DE SU NIÑEZ

YADHIRA CARRILLO REVELA CÓMO SE ENCUENTRA SU ESPOSO JUAN "N"

Desde que fue detenido, el abogado Juan "N", el pasado 9 de julio de 2019, Yadhira Carrillo siempre lo visita en el Reclusorio Norte donde se encuentra, a donde se le vio recientemente y cuando se le preguntó sobre su esposo reveló que está delicado de salud.

"Delicado, delicado de salud, este lugar no te invita para estar bien, sí", expresó la actriz tras su primera visita de este año a la cárcel.

La esposa de Juan "N" comentó que, aunque su esposo enfrenta varios problemas de salud se cuida mucho y se toma sus medicinas para estar lo mejor posible.

"Él tiene problemas de la prisión, el colesterol alto, el azúcar. La hipertensión ya es de familia, pero se cuida mucho, es muy disciplinado con sus medicamentos", señaló.

A pesar de que Juan "N" ya va a cumplir cuatro años en la cárcel, su esposa Yadhira Carrillo seguirá apoyándolo, de ahí que hay rechazado proyectos para regresar a la televisión, pues nada quiere que la distraiga para estar con él, el mayor tiempo posible.

"Y aquí estoy, y estaré con él donde él esté, como lo dije desde el día uno. Mientras él esté aquí, no lo voy a dejar solo, me han ofrecido proyectos preciosos, pero no puedo tomarlos porque cómo voy a estar yo muy bien y saber que él está aquí, entonces primero hay que estar aquí", concluyó.

VIVIERON UN CUENTO DE HADAS

Yadhira Carrillo y Juan Collado se casaron el 31 de marzo de 2012 en el Antiguo Colegio de las Vizcaínas. Para muchos fue catalogada como "La Boda Real del Año", por todo el lujo que hubo. Algunos de los invitados fueron el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl Salinas de Gortari, el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones y Roberto Madrazo, entre otros.

Pero el cuento de hadas solo les duró 7 años, pues el abogado Juan "N" fue detenido por su presunta culpabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que lo tienen en el Reclusorio Norte desde el 9 de julio de 2019, donde su esposa Yadhira Carrillo lo visita desde entonces cada semana.

BAD BUNNY CAMBIA A PRIVADA SU CUENTA DE INSTAGRAM, ¿POR QUÉ RAZÓN?

(Lérida Cabello)