El comediante Jorge Falcón dio a conocer que se retirará de los escenarios, además, adelantó que ya tiene su carta de voluntad anticipada. Reveló que su intención era retirarse del medio del espectáculo desde hace dos años, sin embargo, debido a la pandemia por covid-19 no pudo continuar con su gira de despedida.

JoJoJorge Falcón, como también es conocido, inició su trayectoria desde hace 50 años y en una entrevista para la transmisión del programa televisivo De Primera Mano dijo que su despedida con su público es de forma lenta.

“Me retiro dignamente del espectáculo, poco a poco” expresó Falcón, quien sigue ofreciendo sus presentaciones de su última gira.

El comediante sostuvo que luego de cinco décadas de carrera se siente cansado y desea retirarse dignamente de la comedia.

“Ya me cansé, son 50 años en la comedia, ya me cansé. Me quiero ir dignamente, invicto en lo mío” dijo.

En este sentido, explicó que sus 70 años está en buen estado de salud y feliz con su trabajo y aseguró “Necesito vivir, quiero vivir”. Asimismo, señaló que no es de los que desee “morirse en un escenario”, debido a esto se retirará para continuar con sus planes personales.

JoJoJorge Falcón ya tiene su carta de voluntad anticipada

Además de hablar sobre su retiro, el comediante puntualizó que también ya tiene, además de su testamento, su carta de voluntad anticipada desde hace tres décadas. Aseguró que, si llegara a tener una enfermedad mortal, su deseo es que no prolonguen su agonía.

Además de comediante, Falcón es cirujano dentista, sin embargo, desde hace 50 años se ha dedicado a dar presentaciones de comedia, las cuales acompaña con música y baile, debido que, desde hace varios años, practica Tap.

A lo largo de su carrera, el comediante ha colaborado en programas de comedia, entre los que destacan: Alegrías del medio día, La hora del loco, La casa de la Risa y Sábado Gigante.

Aunado a eso, ha tenido presentaciones fuera de México, ejemplo de ello fue en el escenario de ‘Microsoft Theater’ en la ciudad de Los Ángeles, ahí recibió una ovación de pie con más de 7 mil asistentes del público.

