Después de mucho tiempo de espera, finalmente ya tenemos en todas las plataformas el nuevo álbum de Skrillex, Quest For Fire.

El tercer LP de la carrera de Skrillex y el primero de sus dos álbumes que se publicará en 2023.

Quest For Fire incluye 15 temas, 6 de los cuales ya han sido lanzados como singles con anterioridad. Además de Skrillex, el álbum cuenta con la participación de 25 artistas, entre productores y vocalistas.

Skrillex utiliza su nuevo logo. Lo que nos puede decir que se encuentre en una nueva etapa de su carrera. Además, en la portada vemos al mismo personaje que se utilizó en las portadas de los singles "Supersonic", "Rumble", "Leave Me Like This" y "Xena".

Las colaboraciones

Sus siguientes canciones Leave me like this (Bobby Raps), Real spring (Bladee) y Xena (Nai Barghouti) también contaron con grandes nombres.

Una lista que muy pronto verá incrementada con la presencia de Pete Wentz (Fall Out Boy), Missy Elliott y Porter Robinson.

Estos son algunos de los títulos que formarán parte de Quest for Fire

RUMBLE feat. Fred Again.. & Flowdan x Hamdi - Skanka

XENA feat. Nai Barghouti

INHALE EXHALE feat. Aluna

A STREET I KNOW feat. Eli Keszler

TEARS feat. Joker & Sleepnet

WARPED TOUR ´05 feat. Pete Wentz

GOOD SPACE feat. Starrah

TOO BIZARRE (juked) feat. Swae Lee, Siiickbrain & Posij x Constantine & Squadooble - Bust Down

SUPERSONIC (MY EXISTENCE) VIP feat. Noisia, Josh Pan & Dylan Brady

LEAVE ME LIKE THIS feat. Bobby Raps x BABY AGAIN feat. Four Tet & Fred Again..

BUTTERFLIES feat. Starrah & Four Tet

RATATA feat. Missy Elliott & Mr. Oizo

STILL HERE (WITH THE ONES THAT I CAME WITH) feat. Porter Robinson & Bibi Bourelly

La creación de Quest for Fire

"Por primera vez en 4-5 años he encontrado una nueva sensación de paz. Ha costado mucho trabajo y sacrificio llegar hasta aquí. Ahí está mi tweet de cumpleaños para todos ustedes. Cumplir 35 para mí fue darme cuenta de que hay ciertas cosas que no deberías dar, serás más libre por eso", dio a conocer Skrillex.

Fue en 2019 cuando pudimos percibir cierta información acerca este álbum. Por aquel año, Sonny comunicó en redes sociales que se encontraba terminando este proyecto, pero tiempo más tarde la COVID-19 terminaría de desconfigurar su plan.

Para mayo de 2021 empezaron a publicarse los primeros sencillos de lo que sería el nuevo álbum. Lanzamientos como "Butterflies", "Too Bizarre"y "Supersonic". Sin embargo, en ese momento no sabíamos que se trataba de los singles del álbum.

Sonny expuso recientemente en las redes sociales, que en 2022 se enfrentó a grandes dificultades con su salud mental, lo que le obligó a poner en pausa todos sus proyectos para trabajar en sí mismo.

Después de todo el tiempo de espera, finalmente ya podemos escuchar el nuevo álbum de Skrillex, Quest For Fire. Muy pronto podremos degustar el segundo álbum de este 2023 "Don´t Get Too Close".

El futuro de Skrillex

De lo que no hay confirmación oficial es del lanzamiento de su siguiente proyecto DGTC.

Habrá que esperar nuevas noticias mientras escuchamos las nuevas canciones compuestas por el dj después de un largo periodo de tiempo sin lanzar nueva música.

aemz