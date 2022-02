¿William Valdés fue el culpable del despido del chef Herrera de TV Azteca?

La repentina salida del chef Adrián Herrera de "MasterChef México" desató revuelo entre los seguidores del programa culinario de TV Azteca, a pesar de que no se aclaró por qué la televisora dejó fuera del reality show a uno de sus jueces más queridos por el público, se especula que el William Valdés, conductor de "Venga la Alegría" fue el culpable de su despido.

El chef Herrera reveló en su cuenta personal de Instagram que TV Azteca ni si quiera se molestó en avisarle que no participaría en la próxima edición de "MasterChef Junior", sin saber los motivos de su despido se enteró por los medios de comunicación que ya no sería requerido para el reality show de cocina.

COMPARAN A BELINDA CON "EL ESTAFADOR DE TINDER"; ESTE ES SU MODUS OPERANDI

Ahora que está por estrenarse el nuevo programa con el chef Franco Noriega ocupando el lugar de Adrián Herrera en el panel de jueces de "MasterChef", el canal de YouTube "MasterMen Mx" reveló varios motivos por los que TV Azteca habría despedido a Herrera, entre las que destacaron la influencia de William Valdés con altos directivos de la televisora del Ajusco.

El chef Herrera tuvo muchos roces con las celebridades, principalmente con William Valdés y Stephanie Salas... William en algunas entrevistas, literalmente juró que se iba a vengar del chef Herrera y en otras entrevistas, ya fuera de la edición, aseguró que lo había insultado y encarado en la edición, y es muy cierto que William Valdés es muy querido por los productores y esto tuvo qué ver con la salida del chef Herrera, comentó la cuenta de YouTube.



En una de las emisiones de "MasterChef" el conductor de Venga la Alegría señaló que Herrera lo maltrataba y era muy grosero con él: "Si le sigue se va a ver conmigo", además en una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, acusó al chef de racismo: "se volteó y me dijo '¿y tú quién eres?... ah eres el cubanito. Celebridad aquí en este país tú no eres, este país es de mexicanos'".

Otra de las razones, habrían sido sus roces con Stephanie Salas: "En el caso de su relación con ella, hay muchos momentos donde el chef Herrera iba a visitar a Stephanie y ella de manera muy burlona le decía 'Bebeshito'", situación que le molestaba al chef Herrera, mientras que otros personajes se llegaron a quejar de la preferencia que tenía él hacía Daniela Alexis "La Bebeshita".





AMISTAD CON "LA BEBESHITA" MOLESTÓ A PRODUCTORES DE TV AZTECA

Otro de los motivos del despido del chef Herrera fue su amistad con "La Bebeshita", a los productores del programa no les gustó la cercanía que tuvieron Daniela Alexis y Adrián Herrera durante la competencia de cocina.

Los productores se molestaron de cierta manera, por la cercanía no tan natural que el chfe Herrera tenía por la Bebeshita, siendo apoyada no sólo en el programa, sino que convirtiéndose en una amiga fuera de la producción. No les parecía que el chef sintiera que tenía cierto poder como para apoyarla más a una de las celebridades.



¡SAN VALENTÍN MUSICAL! ESTOS CONCIERTOS ESTARÁN AL 2X1 POR EL 14 DE FEBRERO

Otra situación que lo llevó a ser despedido, es que "nunca estuvo bajo el control de los productores, al igual que el chef Benito, es decir, si en cualquier momento la producción pedía la salida de algún participante, él podía decir que no, lo que molestaba a los productores, básicamente que no fuera un títere".

El cuarto factor que lo llevó a quedar fuera de "MasterChef Junior" es que nunca hubiera roto su amistad con el chef Benito, quien terminó invitándolo a otro reality de cocina.