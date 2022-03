Will Smith sacude las redes al bailar con "Lobo" Vásquez en calles de Guatemala

El actor Will Smith sacudió las redes sociales luego de compartir un video donde se le ve bailando en las calles de Guatemala juntó con Lobo Vásquez, un hombre que hace tiempo se hizo popular en Internet debido a sus peculiares pasos de baile.

Todo parece indicar que Will Smith esta de paseo en aquel país y se paseó por las calles de Antigua Guatemala en donde convivió con las personas que viven en ese lugar.

Por medio de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Will Smith compartió alguno de los momentos que pasó en Guatemala como acudir a una clase de baile, jugar basquetbol con unos niños y hasta se tomó el tiempo de dar autógrafos y tomarse fotos, pero lo que más llamó la atención es que conoció a Lobo Vásquez.

Recordemos que Lobo Vásquez es un hombre que se hizo viral por sus peculiares pasos de baile y se volvió la sensación en redes sociales, tanto que decidió subir videos bailando y muchos no perdieron la oportunidad de imitarlo.

El medio Prensa Libre platicó con Lobo Vásquez para que contará cómo fue su experiencia de conocer y bailar con Will Smith, quien realizó los pasos que Lobo le indicaba.

"Fue una pura coincidencia del destino. Resulta que yo andaba trabajando casualmente por ahí en la Antigua, ya que me habían contratado para un evento. Justamente él se encontraba ahí también y por el ruido nos acercamos con mi esposa a ver qué estaba ocurriendo. Cuando me acerqué a ver que sucedía, la gente que me conocía le dijeron quién era yo. Entonces él me habló a partir de un traductor que tenía de su producción y al final se puso a bailar conmigo".

Lobo Vásquez señaló que fue un honor haber conocido y bailado con el actor.

"Uno de los programas que a mí me encantaba de él era El Príncipe del Rap, la verdad que para mí es un honor haber bailado con él y pasarla tan bien".

Finalmente, Lobo Vásquez reveló que Will Smith se encuentra en Guatemala debido a que está grabando un documental sobre el país.

"Está haciendo un documental sobre Guatemala, seguro saldrá algo muy hermoso ya que va a enaltecer el nombre de nuestro bello país".

(Azucena Uribe)