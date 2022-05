Drake Bell ha manifestado en varias ocasiones que le encanta México, el protagonista de la serie "Drake & Josh" no ha perdido la oportunidad de manifestar el amor que siente por nuestro país, pero en los últimos meses perdió popularidad por las acusaciones que pesan en su contra.

Después de una larga ausencia, Drake Bell regresó a México, el cantante se presentó en el Festival Internacional Volare de Veracruz y en el antro de Baby Dash, Pachuca.

Las fans de Drake Bell no ocultaron su emoción por el regreso del cantante a México, las jóvenes expresaron el gran cariño y admiración que siente por él, a las seguidoras no les importó hacer largas filas para posar junto a él, no obstante, este gesto causó controversia.

En redes sociales varias usuarias se encargaron de recordar que el cantante Drake Bell fue acusado de abuso sexual.

Hay que recordar que en 2021, Drake Bell fue acusado por abuso sexual contra una menor, una joven de 15 años lo denunció, el cantante fue condenado a dos años de libertad condicional luego de que se declarara culpable, el actor tuvo que realizar servicio comunitario y quedó fichado en el registro de agresores sexuales, por haber puesto en riesgo a una menor y difundir material perjudicial.

La visita de Drake Bell causó indignación, a través de Twitter, las usuarias lamentaron que el cantante este retomando su carrera en México.

(Ann Ventura)