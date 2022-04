VIDEO: la gran lección de feminismo de María Félix a 20 años de su partida

En una entrevista que le hizo Verónica Castro a María Félix en su programa "La Tocada" en 1996 habló de todo un poco: el feminismo, el patriarcado y la violencia hacia las mujeres, gracias a que se tomó una botella de champagne rosado.

La charla duró más de una hora, donde "La Doña" comentó: "No sé por qué estoy tan feliz. Estoy tan a gusto y tan contenta", a lo que Verónica respondió: "Es que ya se echó su botellita".

Aunque en ese momento su comentario pasó desapercibido. 30 años después, la conductora confesó que fue verdad que se tomó una botella de champagne e incluso la producción del programa tuvo que pedir permiso para que siguiera tomando en vivo en televisión nacional.

"Este no es un programa como todos. Los programas de Verónica son buenos, pero este es diferente. Yo ya estoy cansada de hablar de mí, ya saben todo lo que soy, de qué lado duermo, qué perfume uso, todo".

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN MÉXICO

Y sí que en aquella ocasión habló de todo un poco, sobre la mujer dijo que debe ser fuerte, firme y autónoma en la medida de lo posible.

Es preciso que la mujer sea fuerte, que sea firme, que sea autónoma en la medida de lo posible. Que busque tener una vida ella misma, pero una vida independiente, una vida... claro, con su papel de madre y esposa y lo he sido a fondo, pero me he forjado a pulso y me he hecho yo una vida propia. La mujer debe valer y darse a valer y más en este país de machos

Otro de los temas que "La Doña" abordó durante la emisión fueron el feminismo y el patriarcado, señalando que no veía un cambio pronto y quizá no le tocaría verlo, lanzando un fuerte mensaje a las mujeres de su época, que sigue estando vigente.

Para mandar, hay que estar informadas y aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. ¡Escuchen bien! No va haber muchos programas como este, así que mujeres ¡abusadas!, a estudiar, a aprender, a informarse de todo

20 AÑOS SIN "LA DOÑA"

Mañana 8 de abril se cumplen 20 años de la muerte de María Félix, quien curiosamente falleció el mismo día que nació, y sigue siendo recordada por ser una de las actrices más importantes de la historia del cine mexicano y de todos los tiempos.

María de los Ángeles Félix Güereña nació en Los Álamos, Sonora; era hija de Bernardo Félix, descendiente de indios yaqui y de Josefina Güereña, de ascendencia española. Tuvo 11 hermanos y desde muy pequeña dejó el rancho para venir a buscar una mejor oportunidad de vida en la Ciudad de México, donde conoció a un vendedor de cosméticos llamado Enrique Álvarez Alatorre, con quien se casó y tuvo un hijo: Enrique Álvarez Félix.





Años más tarde se casó con el actor y cantante Jorge Negrete, con el músico poeta Agustín Lara, luego con Alex Berger y finalmente con Antoine Tzapoff.

Gracias a su belleza fue contratada por un cirujano plástico, pero su destino estaba en el cine. Actuó para más de 50 películas en la Época de Oro del Cine Nacional. Fue llamada "La Doña" por haber interpretado el papel principal de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos.

(Lérida Cabello)