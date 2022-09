Hace unos días circularon fotos de Gustavo Adolfo Infante vestido de mujer, creciendo la polémica a su alrededor, luego de que arremetiera en contra de sus compañeras Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado en el programa "Sale el sol".

Por lo anterior, diversos usuarios en redes aprovecharon para sacar de contexto la situación, pues en aquella ocasión las fotos de Gustavo Adolfo Infante vestido de mujer no causaron tanto impacto, por eso ahora decidió hablar del tema, con el fin de evitar rumores e insultos hacia su persona.

GUSTAVO ADOLFO INFANTE SORPRENDE AL APARECER VESTIDO DE MUJER

En 2020 Infante entrevistó a Ninel Conde, quien le puso el reto de que se vistiera de mujer, aclarando con esto por qué apareció vestido así, aclarando la polémica en redes sociales donde circularon las fotos.

El conductor mostró un video en el que se ve a Ninel Conde en otra entrevista retándolo a vestirse de mujer para poder entrevistarla en el baño de mujeres.

"Quiero invitarte al baño de mujeres, pero aquí no pueden entrar los hombres, así que yo te voy a pedir de favor y te voy a retar un poquito a que te vistas como una mujer", comentó Ninel en aquel video.

Luego del reto que le puso la cantante y actriz, Gustavo Adolfo dudo en aceptar dicho reto, pero finalmente accedió a vestirse de mujer.

"Nunca lo había hecho, ni lo volvería a hacer", señaló el conductor.

OFRECIÓ UNA DISCULPA

Tras la polémica, el conductor de 57 años ofreció una disculpa pública a sus compañeras Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, y aseguró que esta situación no se volverá a repetir.

"Soy un ser humano, me enojo también y me molesto en ocasiones, pero en aras de la audiencia, del programa y de ustedes compañeras no volverá a ocurrir", expresó.

