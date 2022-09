Fanática de Alejandra Guzmán la toca de forma indebida, ¿qué hizo ella? Esta no es la primera vez que una fan intenta acercarse a ella en un concierto, pero en esta ocasión se sobrepasó, haciéndose viral.

El hecho ocurrió cuando la cantante estaba realizando una presentación, y una fanática burló la seguridad, acercándose a ella corriendo, por lo que Ale se hizo a un lado, pero la mujer, en lugar de abrazarla, o darle un beso, la tocó de manera indebida, provocando su molestia.

El momento fue captado por varios fanáticos que estaban presentes en el palenque que ofreció la hija de Silvia Pinal, mientras interpretaba "Diablo", cuando una mujer se acercó a ella y le apretó uno de sus senos, antes que los de seguridad pudieran atraparla.

VIDEO: FANÁTICA DE ALEJANDRA GUZMÁN LA TOCA DE FORMA INDEBIDA, ¿QUÉ HIZO ELLA?

Cuando la mujer le apretó el seno, la Guzmán la empujó mientras era tomada por los guardias de seguridad, que la escoltaron fuera del escenario.

En el video se ve cómo Alejandra se molesta por la situación, así que se acercó por donde hasta donde estaban escoltando a la mujer y le arrojó la pandereta que tenía en la mano. Se desconoce si le pegó o no, pero la insulta, mientras la mujer era sacada del recinto.

En redes sociales debatieron si la reacción de Alejandra fue correcta o no, pues la mayoría coincide en que la mujer se sobrepasó con la cantante, pero no creen que la reacción violenta que tuvo después haya sido correcta, mientras que otros consideran que se quedó corta con su reacción.

Algunos de los comentarios que generó este video donde tocan de manera indebida a Alejandra Guzmán fueron: "Uno va a un concierto a ver el trabajo del artista, eso no da ningún derecho al fan a realizar estas faltas de respeto", "Se ve toda la maña intención de la chava, sube la mano e intenta besarla", "¿Con qué derecho se siente esta mujer", "Nadie tiene derecho a manosear a otra persona, sea o no artista, Ale tenía todo el derecho de defenderse" y "Entiendo su reacción, pero que no se le olvide lo que pasó la última vez que le aventó algo al público".

(Lérida Cabello)