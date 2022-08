Este día se dio a conocer la muerte de Olivia Newton-John a los 73 años de edad luego de luchar por casi 30 años contra el cáncer de mama.

La muerte de la famosa actriz ha causado revuelo entre sus seguidores, mismos que se han dado a la tarea de recordar el emotivo reencuentro que sostuvo hace unos años con John Travolta, con quien protagonizara la película "Grease" donde se conocieron.

Hace más de 40 años se estrenó la famosa película de Grease, que se volvió un éxito mundial y sigue formando parte de la cultura popular, al igual que los famosos personajes interpretados por John Travolta y Olivia Newton-John.

En una presentación de Paramount Pictures en el 2002, en las que se invitó al elenco de la película para festejar 24 años de su salida a la luz, por lo que Olivia y John protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la historia del cine y de la televisión.

Newton-John cantaba sobre el escenario “Hopelessly Devotwed to You”, con la gran voz que la caracterizaba, hasta que de pronto, subió a su compañero para que la acompañara a cantar la clásica “You´re the One That I Want”.