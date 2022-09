Edwin Luna, líder de La Trakalosa sorprendió a sus seguidores al aparecer en una camilla de hospital boca abajo, pues en las imágenes que subió a sus redes sociales se ve a los médicos en la zona de la cabeza.

"Entro de emergencia al quirófano para una cirugía menor donde me implantaron cabello nuevo. Que increíble que hasta me raparon me di cuenta de todo el cabello que me hacía falta en mi cabeza", compartió en sus redes sociales.

El líder de La Trakalosa acudió a una clínica de la Ciudad de México para injertarse cabello para verse mejor, lo que desató preocupación entre sus seguidores al verlo en una camilla de hospital, pero después de que reveló lo que se hizo, se desataron algunas criticas y buenos deseos en redes sociales.

"¿Qué pasó?", "Noooo no puedo ver esto", "¿Estás bien Edwin Luna?", "¿Qué pasó espero y sea algo por vanidad y no por salud", "¿Te van a limar los cuernos?", "Vas a quedar como Goku", "Que todo salga bien", "Queremos ver cómo quedaste", fueron algunos de los comentarios que hicieron algunos internautas.

Edwin decidió mostrar parte de este proceso, para evitar rumores al verlo entrar a la clínica; además de no generar polémicas, por eso reveló que solo se realizó un tratamiento capilar.

