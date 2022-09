Christian Nodal volvió a dar de qué hablar luego de que se difundiera un video en internet en donde se ve el momento en el que el intérprete dedica el tema "Eso y más", de Joan Sebastián a su actual pareja Cazzu y el cual también le cantó a Belinda.

"¿Quién no ha dedicado esta canción? Se llama ´Eso y más´. Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida", expresó el cantante durante uno de sus conciertos.

VIDEO: CHRISTIAN NODAL DEDICA LA MISMA CANCIÓN A BELINDA Y CAZZU

Y para rematar agregó que se arrepiente de haberla dedicado antes.

"Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu... No soy Romeo, pero quiero a mi Julieta", expresó en el video que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Algunas de las reacciones que generó el video de Christian Nodal fueron:

"Eso no se dice, le falta huev* para ser un caballero. Está dolido", "Beli triunfando como siempre. Ya que la olvide, porque ella ni lo menciona", "Tal para cual los dos pizarrones rayados. Dolido, por eso se comporta así", "Dime Cazzu, ¿Se siente bien andar con Christian a pesar de que ama todavía a su ex? Tú vales mucho Cazzu ya sufriste mucho, ¡Aléjate!", "Sigue dolido el hombre, aunque quiera ocultarlo. Si no sintiera eso, simplemente la dedica y ya no da esos espectáculos".

¿CUÁNDO DEDICÓ NODAL LA MISMA CANCIÓN A BELINDA?

Fue justo en el cumpleaños de Belinda que Nodal aprovechó para cantarle en vivo "Eso y más" de Joan Sebastián, expresándole su amor y sellando la escena con un tierno beso en la boca, pero pues ahora se arrepiente de habérsela dedicando a Belinda, con quien hasta pensó en llegar al altar.

