A solo 2 meses de haber salido del hospital, la salud del actor de 81 años vuelve a estar en riesgo después de que en pleno programa en vivo, Carlos Bonavides sufriera un infarto.

Durante la noche del jueves 1 de septiembre, el famoso se presentó en el programa SNSERIO, de la cadena Multimedios, junto a la diputada Anita González y la actriz Amaranta Ruiz, en el que participó en una dinámica en la que recibe toques.

La propia televisora difundió las imágenes asegurando que el artista había tenido un "infarto" durante su participación en la emisión nocturna.

La tragedia

En medio de una sección en la cual los presentadores hacen preguntas y dan toques eléctricos a sus invitados, Bonavides erró dos preguntas seguidas, por lo que recibió tres toques y verse afectado le preguntaron "tres cosas para quitarte la calentura", momento en el cual el intérprete de 'Huicho Domínguez' no logró responder y recibió otra descarga eléctrica.

El actor se llevó la mano derecha al pecho y comenzó a encorvar la figura hasta desplomarse y quedar inmóvil.

"¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? No manches, no manches, no manches. Carlos, ¿estás bien?" fue la reacción de los presentadores.

Los conductores comenzaron a llamar a los paramédicos, ante la mirada atónita de las otras invitadas, quienes trataron de ayudar al también comediante. El presentador Mayagoitia mandó una pausa mientras se veía como miembros de la producción entraban al foro para auxiliar a Carlos Bonavides.

aemz