VICTORIA RUFFO RECONOCE QUE NO SABE BAILAR, PERO NO SE VA A DETENER

A pesar de Victoria Ruffo reconoce que no sabe bailar y no tiene ritmo, asegura que no se va a detener, porque se divierte mucho grabando videos de TikTok, haciéndole la competencia a Erika Buenfil.

"Soy malísima, malísima... Yo digo que tengo el ritmo en las orejas, me gustaría muchísimo bailar padrísimo y tener una coordinación, pero me cuesta mucho trabajo, o muevo lo de arriba o muevo lo de abajo, no hay forma", señaló la actriz.

Cada vez que Victoria comparte un video en TikTok se hace viral debido a que tiene una muy peculiar forma de bailar, de hecho, ella misma ha dicho que no sabe cómo hacer movimientos al ritmo de la música, pero ni eso la detiene, pues ahora se grabó acompañada de mariachis.

Luego de que la protagonista de "Simplemente María" fuera tendencia por sus bailes a ritmo de música electrónica, ahora lo hizo a ritmo de mariachi para lo que se hizo acompañar del Mariachi Gama 1000 con quienes bailó "La Chona", viéndose una mejor coordinación en sus pasos.

Mientras los integrantes del mariachi sacaron sus mejores pasos, Ruffo bailó muy a su estilo, provocado todo tipo de comentarios, unos aplaudieron su buen sentido del humor, y otros aseguran que Victoria cada vez baila mejor.

Algunos de los comentarios que generó este TikTok de la actriz fueron: "Como que ya está agarrando ritmo", "Ya se está aflojando más, ya casi lo logras", "Me encanto", "Lindura de mujer", "Amo verte así, feliz y llena de vida, te admiro mucho", "Eres lo máximo", "Me encanta esta gran señora, los gestos que hace, es divina" y "Van bien las clases de baile".

(Lérida Cabello)