Estamos a pocos días de que se estrene la nueva temporada de "El último rey" y un nuevo escandalo acaba de surgir referente a Vicente Fernández pues la actriz, Merle Uribe reveló que el charro le pagó 4 millones de dólares a Patricia Rivera, quien presuntamente fue su amante para que desapareciera de su vida.

Merle Uribe realizó la reciente revelación durante una entrevista para el programa "De Primera Mano", incluso detalló que el presunto hijo que tuvo con Patricia Rivera lo demandó.

"(Le dio) 4 millones de dólares. Sí, porque nosotros seguimos teniendo relación incluso por teléfono y todo", pronunció.

"Vicente estaba muy sentido, primero, porque le había ensartado un hijo y, segundo, el muchacho a los 18 años fue y lo demandó, a Vicente, casi le estaban embargando el rancho. Entonces, eso no se hace. Ahí fue cuando Vicente dijo: ´No te vuelvas a meter con mi familia, toma estos cuatro millones de dólares´, y ahí se acabó", añadió Merle Uribe.

Merle Uribe señaló que no saldrá en la segunda temporada de "El último rey" y que desconoce los motivos que llevaron a Juan Osorio a no contemplar su personaje.

Recordemos que Merle y Vicente Fernández se conocieron cuando los artistas trabajaron en la película "Picardía mexicana 2" que comenzó el flirteo a finales de los años 70. Esta relación, que inició cuando Cuquita Abarca y el cantante ya estaban casados, duró alrededor de siete años, en los que no siempre se frecuentaban.

Uribe, luego de la muerte de intérprete destapó gran parte de los detalles de su amorío, motivo por el que fue muy criticada; no obstante, ella no se detuvo, pues considera que no sólo es sobre la vida de Vicente, sino de los dos, y ella tiene derecho a compartir sus vivencias.

"En estos momentos de crítica es el momento de decir que yo seguiré publicando mi vida, porque es mía, mis fotos, mi trayectoria de más de 40 años, es muy fácil, al que no le guste que no me siga y sí, Vicente Fernández formó parte de mi vida, no tengo por qué ocultarlo, ya que él lo confirmó ante todos los medios", escribió en sus redes sociales.

(Azucena Uribe)