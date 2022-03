Vicente Fernández Jr. habla de la herencia y el testamento de "Don Chente"

Vicente Fernández Jr. habló por primera vez de la herencia y el testamento que dejó "El Charro de Huentitán", que falleció el pasado 12 de diciembre. Además, el hijo mayor de "Don Chente" fue cuestionado sobre la bioserie de su padre que lanzará Televisa.

Fernández Jr. compartió algunas declaraciones con la prensa durante un evento en Miami en el marco de los "Premios+"; ahí apareció al lado de su novia Mariana González, a quien besó en repetidas ocasiones y celebró la unión entre ellos.

El hijo mayor de Vicente Fernández no quiso dar declaraciones relacionadas con la bioserie que Televisa lanzará sobre su padre, indicó que él no está enterado de ninguno de estos detalles debido a que "trabaja mucho y en el rancho no puede ver la tele" debido a sus numerosas obligaciones.

Sin embargo, el cantante fue muy contundente cuando lo cuestionaron con respecto a la herencia que su padre les dejó, e indicó algunos aspectos más recientes sobre la lectura del testamento que el hombre que interpretaba La ley del monte dejó ante las autoridades como parte de la repartición oficial.

VICENTE FERNÁNDEZ JR. HABLA SOBRE EL TESTAMENTO DE SU PADRE, ¿LE DEJÓ EL RANCHO?

Lo mejor que me dejó fue el nombre, porque me llamo como él. Y una gran enseñanza y una gran experiencia, indicó Vicente en entrevista para ´Ventaneando´.

Fernández Jr. también habló al respecto del codiciado testamento, del cual en algún momento se dijo que Alejandro Fernández, el menor de la familia, no formó parte de este documento oficial, del que aún no se conocen más detalles.

Somos los que somos y estamos los que tenemos qué estar, toda la familia está, expresó el cantante con relación a este testamento del que no se conoce información hasta el momento.

(Imelda Téllez)