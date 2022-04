Vicente Fernández gana un Grammy post mortem a mejor disco de música regional

Las Vegas.- Este 3 de abril, el cantante mexicano Vicente Fernández ganó un Grammy post mortem al mejor disco de música regional mexicana por A mis 80.

Este fue el último disco que publicó el llamado Charro de Huentitán, quien falleció a finales del año pasado.

De acuerdo con Milenio, llamó la atención que el presentador del Grammy, Jimmie Allen, parece que desconocía que el cantante ya falleció, ya que anunció que no había podido asistir a recibir el premio:

"Tampoco ha venido, pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir hoy".

Este álbum está conformado por 13 canciones y, en total, tiene una duración de 44 minutos con 42 segundos.

Contiene canciones como El caballo de mi padre; Corazón, corazón; Cuando me digas; Ya no insistas, corazón; La barca; Se me olvidó otra vez; Luz de luna; El aplauso; México lindo y querido; Juro que nunca volveré; Cielo Rojo; Janitzio y A mi nieto.

