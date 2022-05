El estreno de la obra de teatro “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!” marcó el regreso de Silvia Pinal a los escenarios, a sus 90 años, es la primera vez que la actriz incursiona en un espectáculo infantil.

No obstante, el regreso de Silvia Pinal a los escenarios no ha sido bien recibido por el público y por algunos medios de comunicación, quienes han cuestionado la participación de “La Diva del Cine de Oro” en la obra “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!” por los problemas de salud que ha presentado desde hace un par de meses.

Durante la transmisión de “De Primera Mano”, el programa mostró algunas imágenes del estreno de la obra de teatro en la cual Silvia Pinal apareció en silla de ruedas.

Gustavo Adolfo Infante no dudó en expresar su molestia porque considera que a su edad Silvia Pinal ya no debe de trabajar, además, el conductor criticó la escenografía de la obra, aseguró que es de tres pesos y el montaje no esta a la altura y no es lo que la diva se merece.

Esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico y no me salgan los hijos con que ‘mi mamá necesita el dinero’, o sea, porque cuánto le pueden pagar. Nomás ve esa escenografía, casi casi la pinté yo. Es lamentable, ve al zorrillito, parece que se lo compró en el mercado de la Lagunilla el disfraz, entonces está bien chafita

GUSTAVO ADOLFO INFANTE FUE VETADO DE LA OBRA “CAPERUCITA ¡QUE ONDA CON TU ABUELITA!”

Posteriormente, en un live a través de su cuenta de Facebook, Gustavo Adolfo Infante informó que el productor de la obra Iván Cochegrus lo vetó de la obra y a todo el equipo de Imagen Entretenimiento.

Resulta que el productor, del que no sabía de su existencia, manda un comunicado urgente... se lo manda a Roy Ramírez que es nuestro coordinador del programa; 'por órdenes expresas de Caperucita ¡qué onda con tu abuelita! y de la familia Pinal, el día de mañana miércoles 11 de mayo quedará prohibida la entrada a la función de estreno a prensa e invitados especiales de este proyecto teatral a todos los programas de la empresa Imagen Entretenimiento.

El conductor comentó que el nombre de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán, Iván Cochegrus y “Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!” no podrán ser mencionados por la televisora por ser marcar registradas ante el Registro de Marcas en México y el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

De igual manera, debido a que los nombres de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán, Iván Cochegrus y 'Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!', están protegidos como marcas registradas ante el Registro de Marcas en México y el Instituto Nacional del Derecho de Autor; queda prohibido su uso en los medios mencionados, ante las repetidas calumnias y falsas noticias vertidas por el periodista Gustavo Adolfo Infante a través de los programas en los que participa, cuyos nombres señalamos arriba.

Gustavo Adolfo Infante lamentó que Silvia Pinal participe en una obra como “Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!”.

(Ann Ventura)