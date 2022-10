Verónica Castro prefiere estar sola que mal acompañada, motivo por el cual ha alejado a las personas de su vida, porque "cree que la buscan por su dinero".

LUIS DE LLANO REAPARECE TRAS ACUSACIONES DE SASHA SOKOL

VERÓNICA CASTRO PREFIERE ESTAR SOLA QUE MAL ACOMPAÑADA

La actriz ha alejado a sus nietos y a sus hermanos, Fausto y Beatriz, y solo mantiene contacto con "El Güero" Castro. Mientras que con su hijo Michelle, su relación es tranquila, porque él sabe sobrellevarla, y Cristian la ve de vez en cuando.

"Con 30 años de amistad he visto cómo se maneja, cómo manipula, cómo distorsiona, y que con el paso del tiempo está más sola que nunca, que ella es quien aleja a todas las personas, porque piensa que le quieren robar, que quieren sus cosas. Hoy la he visto en su peor momento de soledad, de depresión. Siempre ha lastimado a las personas, la quiero y por eso deseo que caiga en cuenta de que no ha sido una buena persona", reveló a la revista TV Notas una amiga de la actriz.

AGREDIÓ A VALERIA LIBERMAN

Y relató que cuando Cristian Castro y Valeria Liberman se separaron, Verónica citó a su nuera para hablar de la ruptura con su hijo, pero terminó agrediéndola físicamente, provocando que ya no la dejaran ver a sus nietos.

"La citó en una plaza comercial en Miami y llegó puntual a la cita, y ni siquiera se había saludado cuando Verónica Castro agarró del cabello a Valeria tratando de golpearla en la cara. Por supuesto que Valeria gritó y como estaban en una plaza comercial de inmediato llegó la gente de seguridad, tuvieron que separarlas y fueron trasladas a la comisaría", relató la fuente antes mencionada.

Esa grosería le costó a Verónica 10 mil dólares en aquel entonces, el enojo y la furia de Valeria, quien le dijo a Cristian que no permitiría que sus hijos convivieran con la "loca" de su madre, rompiéndose la relación para siempre.

La actriz también se portó así con Paola Eraso y su nieta Rafaela, a quienes corrió de su departamento, cuando la fueron a visitar a la Ciudad de México, por lo que desde entonces perdió contacto con ellas.

CHRISTIAN NODAL CANCELA CONCIERTO POR "CAUSAS DE FUERZA MAYOR"

(Lérida Cabello)