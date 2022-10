VERÓNICA CASTRO ACLARA SI MANDA O NO MENSAJES SUBIDOS DE TONO A MENORES DE EDAD

Verónica Castro reaccionó a las acusaciones que hicieron en su contra sobre que sostiene conversaciones indebidas con menores de edad, por lo que puso un alto a las especulaciones y señaló que seguramente pagaron para que inventaran eso y apoyó los comentarios sobre que Yolanda Andrade "debe estar detrás de esto".

La actriz usó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones en su contra e indicó quienes la señalaban era personas que sólo se dedican a destruir, y que eran pagados por "ya saben quién". Aunque no reveló el nombre, reaccionó con comentarios de fans que acusaban a Yolanda Andrade de estar detrás de todo esto.

"Mírenlos, grábenlos bien porque son los mismos que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago ya saben de quien. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. Perdónalos dios mío", escribió Verónica.

LA SEÑALAN DE MANDAR MENSAJES

Jorge Carbajal dio a conocer en su programa de YouTube que la actriz y cantante de 69 años de edad manda mensajes y fotos subidos de tono a sus fans menores de edad.

Y agregó que existe un chat grupal de Verónica Castro con sus fans, quienes en su mayoría son mujeres, donde se tocan temas como contratos con productoras, anécdotas con actores, grabaciones, viajes y temas delicados.

"En la madrugada hablaba de masturbación y se veían fotografías muy subidas de tono, pero también hablaba de ´el sapito´ que son las partes íntimas de las mujeres, lo usan como un juego, en este club de fans le pusieron así, el grupo se llama ´Las fantasmas de Verónica´", comentó Carbajal.

También reveló que Verónica y sus fans se intercambiaban regalos.

"El grupo de fans, casi diario hacían zooms, y se trata de un grupo de niñas que van de los 11 a los 18 años, son niñas que van de los 11 a los 18 años, son niñas no niños, con ellas habla de esos temas".





REACCIONES EN CONTRA DE YOLANDA ANDRADE

Verónica Castro recolectó cientos de reacciones en contra de Yolanda Andrade, donde hubo quienes la defendieron.

"¡Vaya! Yo pensé que la gente no comentaría nada, pero así es hay hombres y mujeres con este tipo de manías me extraña que no haya denuncias, pero si se ofendió por lo que dijo Yolanda de su relación, con esta noticia igual y se nos va la señora Verónica Castro", escribió una usuaria de Twitter.

A lo que respondió Castro: "O sea que tú tienes miedo de que esa señora me mate? ¿O me desaparezca? No te preocupes bebé estoy con dios y con la virgen que siempre me han cuidado. Por eso nunca han podido hacer nada estos entes. Gracias por tu participación".

(Lérida Cabello)