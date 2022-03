Ver, oír y no callar

Guillermo Pous Fernández es mucho más que "El Abogado de las Estrellas" ya que es uno de los juristas más destacados de México, que además de atender una lista interminable de famosos, también resuelve y apoya muchos casos en el anonimato siempre con grandes resultados. A lo largo de más de dos décadas el prestigio de Pous Fernández ha crecido sin precedentes , ya que gracias a él muchos famosos pudieron recobrar y ganar casos prácticamente perdidos, contra grandes monstruos de la industria de la música y el entretenimiento.

Recordemos historias como las de Juan Gabriel, Lupita D´Alessio que pausaron sus carreras o grupos como Jeans, Onda Vaselina, Bronco que tuvieron que cambiar sus nombres y recientemente los problemas que enfrenta Christian Nodal con su compañía discográfica.

En la firma de Guillermo Pous, se atienden todo tipo de asuntos relacionados con la propiedad intelectual y entretenimiento. En lo personal, el legista se encarga de las celebridades y temas relacionados con contratos, imagen, derechos biográficos, management y situaciones de crisis. Hoy no hay famosos que no quiera cuando menos hacerle una consulta sobre el manejo de su carrera profesional. En su cartera de clientes figuran nombres como los de Juan Gabriel, Aída Cuevas, Araceli Arámbula, Paco Stanley, Rigo Tovar, Florinda Meza, Danna Paola entre otros que suman más de 20.

La audacia y el temple de Guillermo Pous, son apenas algunas características que lo definen. Es un personaje claro, certero y nada rebuscado, en unas cuantas palabras como buen abogado, responde atinadamente a cualquier cuestionamiento. Pous se define como "Un abogado dedicado a la propiedad intelectual que decidió enfocarse al área de entretenimiento y luego de una serie de sucesos con resultados afortunados, generó una buena cartera de clientes".

Con tan solo un caso, se ganó el prestigio y la buena reputación para que la gente confiara en su trabajo. Y es que en 1998, luego de mucho tiempo de litigios, recuperó a favor de Juan Gabriel su catálogo musical, tanto que el "Divo de Juárez" decidió convertirlo en el albacea de todos sus bienes.

Modesto refiere qué fue lo que Alberto Aguilera vio en él para depositar su confianza: "quiero pensar que los resultados en mi trabajo y la probidad como persona, es decir que coincidimos en la congruencia de mi trabajo y la honestidad, la manera de hacer las cosas siempre fue la adecuada".

Día a día son más los famosos que quieren consultarlo o pedirle que trabaje para ellos, pero hay casos que no acepta o quiera llevar: "he tenido que decir "no" pues principalmente depende del tipo de problema, posiblemente la necesidad que tiene ese asunto, no es algo cuya especialidad a mi me corresponda. Existe el "no" por el tipo de asunto, no por afinidad o química o porque es un caso en el que no me hubiera sentido cómodo de representarlo."

Hasta el momento los avances que hoy en día ha logrado en el caso de Juan Gabriel son muchos, empezando por la recuperación de algunos inmuebles y el establecimiento del

Museo en Ciudad Juárez, la alianza de la camisola conmemorativa del equipo Juárez en honor al cantante, así como las negociaciones del inminente lanzamiento del disco.

En cuanto a la serie biográfica de María Félix, todo está caminando para que sea realizada por Televisa-Univisión quien tiene solo los derechos para realizar una producción audiovisual biográfica, una bioserie, "los derechos que nosotros representamos son para un documental, una película, una novela y una puesta en escena", refirió el abogado al programa Ventaneando. Respecto a Eiza González, que manifestó su intención de hacer el personaje de "La Doña" en una película, Pous asegura: "no puede ni tiene los derechos para hacerla, no se ha acercado nunca a querer negociar, en caso de querer hacer la película cada uno tendría que defender sus derechos".

Recientemente Eugenio Derbez publicó en sus redes algo que parece ser un proyecto sobre Chespirito, el abogado desconoce de que va, ni de que se trata. Pero como representante de la viuda asegura que "hay un derecho que quedó vacante en el testamento, Don Roberto Mario Gómez Bolaños trato de ser tan específico y detallista en su testamento que provocó que fuera omiso en muchas otras cosas". Y agregó "parte de ello los derechos de imagen y biográficos, esos son los derechos por los cuales libremente no puede disponer su hijo y los cuales se tienen que regularizar a través de la sucesión para ver de que manera se podrían explotar". Por su parte Florinda Meza puede usar la narrativa biográfica de ella al lado de su marido sin que explote los personajes cuyos derechos si le pudieran corresponder a Roberto Gómez Fernández.

Escueto y directo refirió que por el momento los asuntos de Aída Cuevas están en paz. "El señor a quien no puedo mencionar -refiriéndose a Carlos Cueva- ya perdió y podrá seguir hablando lo que quiera y cada vez que se le acabe la conversación, podrá seguir mencionando mi nombre para hacerse publicidad".

La trágica y polémica muerte de Paco Stanley ha provocado que muchos se interesen por llevarla a una serie o película. Por esta razón los hijos del conductor se unieron a Guillermo Pous para restringir los derechos de la vida de Paco: "Existen tres proyectos para hacerla. Uno de ellos el de Mario Bezares y Paola Durante que quieren narrar lo que vivieron, pero no tendría sentido contar su historia si no fuera alrededor de Paco Stanley", lo que no pueden hacer.

Otra de las historias, tampoco oficial, tiene que ver con las últimas las ultimas 24 horas que vivió Paco el día de su fatídica muerte. Y la tercera que es la que está preparando la familia Stanley en la que buscan dignificar la vida de Paco.

Otros proyectos del abogado Pous son sobre la vida de Rigo Tovar y también la bioserie del diseñador de moda Mitzy, que si bien no podrá contar cosas sobre las famosas que ha vestido, si podrá referirlas a todas ellas.

Inevitable saber su opinión a cerca de lo que está ocurriendo en el caso de la serie de Vicente Fernández que está transmitiendo Televisa y aunque no es un asunto que lleva el abogado nos ilustra sobre el tema: "Al anunciar una biografía no autorizada, es un reconocimiento de que requerían de una autorización y al ser una biografía reconocen que existen además derechos de imagen, biográficos y de la personalidad, los debieron haber adquirido y están aceptando la ilegalidad en la que se encuentran".

Cuquita como heredera universal es la única que tiene el derecho para el uso de imagen de su fallecido esposo. La familia la apoya y está en desacuerdo con esta serie no autorizada. Si la ley decide que no puede pasar y pasa "no existe la compensación mas allá de un término económico, cuando dicen va a tener que reparar el daño, el daño ya esta hecho no se puede reparar, por eso se tiene que optar por una compensación y la única manera que puede ser es a través de una cuantificación económica, una disculpa pública".

Añade que por los tiempos no se puede lograr detener la transmisión, pero la posibilidad de una segunda temporada depende de lo que resulten las gestiones legales de ambas partes ya que es un producto comercial con una pauta que genera dinero.

En algún momento argumentaron que tratar de impedir la transmisión de la serie, es un asunto que viola la libertad de expresión a lo que Guillermo Pous apunta: "No la coartan, no es censura, piden simplemente que respeten los derechos. No es un documental biográfico narrativo de hemerotecas, de investigación con pruebas, es una adaptación de una novela con fines comerciales para ser transmitido en un horario donde existen patrocinios y hay dinero".

Respecto a si los integrantes de la familia Fernández pueden demandar también, el abogado apunta: "Cada persona a la que se hacen alusión en la serie se esta viendo afectada en sus derechos personales, la manera obscena en la que se presentan, los acaban revictimizando y explotando su imagen en la que sufren daños y perjuicios". En el caso de Vicente Jr, a quien representa, aún no sabe si se tomarán medidas legales: "lo ridiculizan en una tema personal, intimo, de nuevo lo vuelven a exponer y la situación de seguridad en la cual vive y vivió como consecuencia de eso".

Finalmente, asegura que el libro de Olga Wornat es totalmente legal y tuvo libertad para hacerlo, aunque no así cumplió con todos los requisitos: "que pudo obtener los derechos de la fotografía para utilizarla en la portada, pero que eso implique el derecho de uso de la imagen de don Vicente, no" en su parecer "es una reseña de opiniones personales y referencia a diferentes personas en la que se mencionan al libro, más que la trayectoria de Vicente Fernández, en la parte personal o profesional. No es una narración son dichos e investigaciones pero nada comprobable" concluyó.