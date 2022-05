Desde hace unos meses nos enteramos que la protagonista de telenovelas, Vanessa Guzmán se dedicaba al fisicoculturismo y había ganado ya varios certámenes, pero lamentablemente recibe muchas críticas por su drástico cambio físico, pero recientemente una usuaria arremetió contra ella, y aseguró que a la actriz se le veía bigote, lo que enojó a la famosa.

Bastaron unos minutos para que la guapa actriz molesta y no dudó en defenderse de aquel comentario, pues no es la única vez que los haters critican el musculoso cuerpo de la famosa.

Recordemos que en hace unas semanas Guzmán rompió en llanto al hablar sobre su cambio físico. La famosa se sometió a una dieta muy estricta y se enfocó también en sus rutinas de entrenamiento para conseguir los resultados deseados.

Vanessa se defiende de las críticas de los haters

La famosa no dudó en contestarle a la usuaria y no se quedó callada, pero aquella usuaria le dijo: "Es sólo un comentario, si no aguantas una crítica sólo cierra tus redes sociales, para responder a una crítica un poco de clase no te vendría mal".

Por su parte, sus fieles seguidores han comentado que la actriz es un ejemplo a seguir, otros comentan que posee un cuerpazo envidiable debido a la disciplina y compromiso que ha tenido para tonificar su cuerpo.

¿Qué ha sido de Vanessa Guzmán?

Actualmente la famosa se ha alejado de la televisión para enfocarse en las competencias de fisicoculturismo. La última telenovela que hizo fue "Soltero con hijas" junto a Gabriel Soto, pero tras el final de aquel melodrama, decidió emprender nuevos proyectos en su vida.

A pesar de su ausencia de la pantalla chica, la actriz Vanessa Guzmán se ha vuelto muy activa en las redes sociales compartiendo las actividades que realiza, incluso ha compartido varios videos presumiendo sus curvas con atrevidos looks playeros.

(Azucena Uribe)