Hace unos meses, las actrices Vanessa Bauche y Sarah Nichols denunciaron legal y públicamente supuesto acoso y violación sexual, respectivamente, por parte de su compañero Pascacio López, con el que trabajaron en la serie "Guerra de vecinos".

"En esa serie producida por Alazraki y Fernando Sariñana fui atacada durante un mes y medio por el actor que hacía de mi esposo (Pascacio López), que ocho meses antes había sido denunciado en medios, lamentablemente no por las vías correspondientes", recordó.

La actriz participó en la conferencia "Cero Violencia Contra la Mujer", que se llevó a cabo en el Festival de Cine Guanajuato (GIFF), donde también platicó que cuando intento hablar del tema con las personas de la producción de "Guerra de vecinos", el productor Fernando Sariñana, respondió de manera negativa.

"Me dijeron, ¿quieres que le quite el trabajo?, y le dije que yo no había tenido una mala experiencia con él, que solamente estaba preguntando, que se sume a un depredador a un proyecto que supuestamente es feminista. Y me dijo ´Pues es mi consentido, ¿cómo ves? Es mi favorito´".

PASCACIO LÓPEZ SE COMPORTABA DE MANERA EXTRAÑA

Vanessa aseguró que Pascacio López se comportaba de manera extraña, debido a que hacía sonidos obscenos con connotación sexual delante de los actores menores de edad, también hacía chistes machistas en voz alta y la forzó a besarlo mientras grababan una escena.

"Había ´chats´ en donde se apostaban a todas las mujeres de todos los departamentos, este hombre hizo una apuesta para ver quién me brincaba primero porque decía que andaba yo muy seriecita".

VANESSA BAUCHE PREFIRIÓ RENUNCIAR A GUERRA DE "VECINOS"

Ante la respuesta negativa que tuvo del productor sobre el acoso que sufrió por parte de su compañero de trabajo Pascacio, la actriz prefirió renunciar y ya no estar en la segunda temporada de "Guerra de vecinos".

"Me tuve que bajar cuando me enteré que lo querían llamar y le dieron llamado, el señor Sariñana se encaprichó en que este hombre regresara para demostrar que él podía más que una pinche prieta chaparra, pedera, loca; porque así se refería de mi Fernando Sariñana. De los morenitos, decía, ´pinches nacos´ y eso que él nos había llamado", finalizó.

(Lérida Cabello)