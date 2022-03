Ultimátum: Peligra la gira de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán por esta razón

A un mes del inicio de la gira "Perísimas 2022" de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, las cantantes ya recibieron un ultimátum.

De acuerdo con la revista TVNotas el contrato podría estar en peligro y podrían perder alrededor de 20 millones de pesos por esta razón.

La revista reveló lo complicado que ha sido que las cantantes traten de llevarse bien ya que tienen un carácter fuerte que ha complicado los trámites y condiciones para dichos conciertos.

Al parecer a Paulina Rubio y Alejandra Guzmán tienen problemas económicos debido a la pandemia, aunque Alejandra Guzmán ha sabido administrarse ha gastado más de 80 millones de pesos debido a los problemas de salud que tiene por los polímeros y por haber sido estafada por Larry Ramos, exesposo de Ninel Conde.

Sin embargo, a pesar de dar a conocer que darían concierto juntas las promociones no han sido del todo exitosas ya que en ciertos lugares no han alcanzado ni el 30% de lo que se había considerado.

Una de las condiciones que ellas pusieron para dar los conciertos es que no deben de cantar juntas, es decir, que mientras una este en el escenario cantando, la otra no puede aparecer en el escenario hasta que termine; no harían duetos y cantarían en solitarios.

Pero debido a las bajas ventas esta condición no podrá ser respetada, ya que los organizadores piensan en exigirles más publicidad y hacer duetos en el escenario , puesto que su pago de 20 millones esta en juego y no solo eso sino también podrían haber cancelaciones de la gira.

Se contempla que "Perrísimas" inicie en abril del 2022 y finalice el 22 de mayo del mismo año, haciendo paradas en Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles y Las Vegas.

(Karen Manjarrez)