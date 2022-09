Benjamín Salinas, director de TV Azteca publicó en su Twitter que la empresa comienza hoy una nueva etapa.

"En @Azteca nos renovamos constantemente para ofrecer siempre los mejores contenidos. Hoy comenzamos una nueva etapa, con una estructura más horizontal y colaborativa. Mucho éxito @adrianortegae en su nuevo rol como Director General de Contenidos. ¡Felicidades, Adrián!

EL MISTICISMO ENCARNADO: DATOS QUE NO SABÍAS DE BJÖRK

¿TV AZTECA REGRESA A LA FICCIÓN?

Este nuevo nombramiento se da tras la salida de Sandra Smester, quien llegó en 2017 con el fallecido Alberto Ciurana y su equipo, tiempo en el que el contenido que la empresa ofrecía a los televidentes cambió radicalmente, situación que no fue del agrado del público, debido a que eliminaron series, telenovelas y unitarios para dar paso al concepto "live tv", que consistió en la transmisión de programas en vivo y reality shows.

Sobre este nuevo nombramiento, Pedro Sola expresó:

"Nos felicitamos por el nombramiento de @adrianortegae como nuevo Director General de Contenidos ad hoc con la idiosincrasia y esencia de los que pertenecemos a @Azteca".

Hace unos días, se especuló que Pati Chapoy sería la nueva directora, pero ella rechazó rotundamente eso, porque prefiere ser reportera.

"No, para nada, de ninguna forma (...) No, no, me dedico nada más a ser reportera como ustedes".

¿QUÉ HACÍAN JUNTOS PATI CHAPOY Y ERNESTO LAGUARDIA?

La reunión de Ernesto Laguardia y Pati Chapoy con Ana Celia Urquidi puede obedecer al regreso de los programas de ficción, como series, telenovelas y unitarios que fueron eliminados con la llegada de Alberto Ciurana y su equipo a TV Azteca en 2017. Así que seguramente están en tratos con el actor para que forme parte de las filas de la empresa.

EL HIMNO DE PINK FLOYD QUE ROGER WATERS REGALÓ AL MUNDO

(Lérida Cabello)