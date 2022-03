Tunden a Pedro Sola por decir que Alex Tienda es un orgullo para el periodismo

Hay gente latina que vive en Ukrania, ellos sí tienen una experiencia que contar, dejar sus casas, familia, etc. Este tipo se fue a meter dónde no lo llaman solo para monetizar su canal, Un orgullo no creo. Quizás un premio a la más inventada del año, pero orgullo de periodismo no, Un youtuber que jugó a ser periodista con tal de obtener likes y views para comercializar. Los verdaderos periodistas y corresponsales de guerra, siguen allá... no dando entrevistas y pavoneándose, fueron algunos de los comentarios que recibió Pedro Sola.