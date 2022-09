Katy Perry está en medio de la polémica, luego de que usuarios de redes sociales descubrieron que una de las canciones más famosas de la artista hace referencia al asesino en serie Jeffrey Dahmer.

Esto salió a relucir porque recientemente Netflix estrenó la serie documental "Monster: La historia de Jeffrey Dahmer", en la que se exhiben los crímenes de este hombre que asesinó a 17 hombres, así como los hechos que lo llevaron a convertirse en uno de los asesinos más temidos de Estados Unidos.

LUIS MIGUEL ¡SE CASA!, ¿QUIÉN ES LA AFORTUNADA?

TUNDEN A KATY PERRY EN REDES SOCIALES POR "ROMANTIZAR" CON JEFFREY DAHMER

Usuarios de redes sociales descubrieron la relación que hay entre Katy Perry y Jeffrey Dahmer, por lo que la acusaron de "romantizar" al asesino en serie en la canción "Dark Horse", que se desprende de su álbum "Prism", el cual fue lanzado al mercado en 2013.





ESTA ES LA CANCIÓN DE KATY PERRY EN LA QUE HABLA DE JEFFREY DAHMER

"Dark Horse" es un tema de Katy Perry que hizo en colaboración con el rapero Juicy J y es en la parte del rap en la que se mencionan los perturbadores crímenes.

"Uh, she´s a beast, I call her Karma, she eats your heart out like Jeffrey Dahmer (Ella es una bestia, la llamo karma, se come tu corazón como Jeffrey Dahmer".

Y a pesar de que la letra es muy clara sobre la referencia del asesino serial, los usuarios apenas descubrieron lo que dice la canción, tras el estreno de la serie documental de Netflix.

Algunos de los comentarios que generó la canción de Katy Perry que hace alusión al asesino serial fueron:

"Katy Perry viendo cómo todos apenas captaron la línea de Jeffrey Dahmer", "Yo escuchando nuevamente la canción de ´Dark Horse´ de Katy Perry y dándome cuenta 8 años después que la letra dice ´She eats your heart out like Jeffrey Dahmer´".

7 ARTISTAS QUE HAN REVIVIDO EN HOLOGRAMAS

(Lérida Cabello)