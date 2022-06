Critican a Gustavo Adolfo Infante por hablar mal de Yrma Lydya, quien presuntamente fue asesinada por su esposo Jesús "N" el pasado jueves 23 de junio en el restaurante Suntory.

El periodista de espectáculos habló sobre el pasado de la cantante de música regional, quien tuvo una relación con el dueño de una estación de radio en el programa "Sale el sol".

"Yo te cuento, y voy a poner en contexto y voy a tener que hablar de una persona que yo quise mucho, que está muerto, Carlos Quiñones, dueño de una estación de radio, Radio 13, fue pareja de Yrma Lydya", expresó Gustavo.

REBECCA JONES HABLA SOBRE SU VERDADERO ESTADO DE SALUD

GUSTAVO ADOLFO INFANTE HABLA MAL DE YRMA LYDYA

Sin embargo, los comentarios fueron subiendo de tono cuando señaló que Yrma le había puesto los cuernos a Quiñones, y que le había robado sus cosas.

"De repente, cuando terminan, porque ella le pone el cuerno a Carlos Quiñones, le dice Carlos ´pues vete de la casa, yo me voy, toma tus cosas, vete de la casa, ahorita regreso, voy a trabajar´, le robó todas sus cosas, trajes, relojes y demás, le vacío la casa a Carlos, en lo que él regresaba, entonces había una demanda ya penal en contra de ella", aseguró Infante.

JOANNA VEGA-BIESTRO SALE A LA DEFENSA DE YRMA LYDYA

Ante esto, la conductora Joanna Vega-Biestro también conductora de "Sale al sol" no se quedó callada y le dijo a su compañero que sus comentarios no tenían que ver con lo del feminicidio de Yrma Lydya.

"Bueno, pero no tiene nada que ver con el feminicidio del cual se está hablando, ahí si mejor a hablar de lo que realmente está sucediendo porque van a querer desvirtuar todo para que este señor salga libre", expresó Joanna.

A lo que Gustavo respondió: "No, nada, nada". Y remató diciendo que "Esos eran los alcances de esta mujer que en paz descanse".

TUNDEN A GUSTAVO ADOLFO INFANTE EN REDES SOCIALES POR HABLAR MAL DE YRMA LYDYA

Los internautas que vieron este momento en YouTube se lanzaron en contra de Gustavo Adolfo Infante y pidieron que no la revictimizaran. Algunas de las reacciones fueron:

"Qué valor de la conductora de poner en su lugar a Gustavo, no era el tema y no se justifica lo que hizo ese señor y Gustavo para variar"; "Aquí si te friegas Gustavo... no es como de primera mano en donde callas a todo mundo y te subes encima de sus conversaciones de tus compañeros, bien por este mujerón Joanna"; "No juzguen su vida juzguen su muerte para que no quede impune".

Otros de los comentarios de los internautas fueron:

"Sea lo que sea... es imperdonable lo que hizo este viejo con ella"; "Que bueno que lo callaste Joanna, al Gustavo antes que siguiera tirando veneno"; "Que bueno Joana le cayó la boca a Gustavo, siempre desviando el tema ese hombre"; "Que mal tu comentario en este momento Gustavo, cada vez está peor".

CHAYANNE CUMPLE 54 AÑOS Y LO CELEBRA CON NUEVO SENCILLO Y TIKTOK

(Lérida Cabello)