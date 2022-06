Danna Paola vuelve a estar en medio de la polémica al revelar que no le gusta usar monedas porque "huelen feo", por lo que la tunden en redes sociales, pues a los usuarios no les gustó su comentario, ya que aseguran que cada vez se parece más a su personaje de Lu, de la serie "Élite".

La polémica surgió luego de que la revista Vogue la invitó hacer una dinámica en su canal de YouTube, en la que mostró todos los accesorios y cosas que forman parte de su bolso, haciendo algunas revelaciones que desataron las críticas.

DANNA PAOLA DICE QUE NO USA MONEDAS PORQUE "HUELEN FEO"

En el video titulado "El bolso de", Danna Paola dio a conocer qué no puede faltar dentro de su bolsa, como labiales o lipsticks, desodorante, bloqueador solar, una videocámara y una libreta de poemas, así como otras cosas de higiene personal.

Hasta ahí todo iba bien, pero cuando mostró un pequeño tarjetero que usa como cartera, confesó que no le gusta usar efectivo, sobre todo monedas.

"No soy muy fan del efectivo, odio las monedas, odio tener monedas, aparte que huelen muy feo, ya saben que yo no puedo con los olores, no sé, no me gusta".

TUNDEN A DANNA PAOLA EN REDES SOCIALES POR DECIR "ODIO LAS MONEDAS, HUELEN MUY FEO

Como era de esperarse, sus comentarios no pasaron desapercibidos entre los internautas, quienes la empezaron a criticar, diciendo: "Los ricos no tienen efectivo", "Con esas monedas compraba tus discos", "Cálmate millonaria" y "¿Quién huele las monedas?".

Ésta no es la primera vez que los usuarios de redes se van en contra de Danna Paola por sus comentarios, actitud o forma de hablar, también ha recibido críticas por combinar el español y el inglés en sus conversaciones.





Y A TODO ESTO, ¿A QUÉ HUELEN LAS MONEDAS?

El dinero tiene un olor extraño, pero esto tiene que ver más con nosotros mismos. La ciencia ha descubierto que no es culpa de las monedas de metal en sí sino de nuestro cuerpo que reacciona de cierta manera cuando toca algo hecho de hierro.

Lo que sucede no es posible verlo a simple vista, pues todo depende del momento en el que el sudor de la piel entra en contacto durante un tiempo determinado con el hierro del dinero, provocando que los átomos de hierro adquieran dos electrones y se vuelvan a su vez doblemente negativos.

De esta manera, los átomos reaccionan con los aceites naturales de la epidermis generando algunas sustancias particularmente olorosas: investigadores han identificado una en particular, se llama 1-get-3-one, que nuestra nariz detecta incluso en niveles muy bajos.

(Lérida Cabello)