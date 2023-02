¿Se cancela la gira de Blink-182? Travis Barker, el baterista de la agrupación reveló que el día martes 28 de febrero se someterá a una cirugía.

El integrante se dislocó el dedo mientras ensayaba para la gira de la banda por Sudamérica, por lo que ha recibido cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores quienes no pierden la esperanza de verlo en el escenario.

La lesión

De acuerdo a CNN, todo inició cuando el pasado 8 de febrero Barker indicó que se había lesionado los ligamentos del dedo anular derecho.

"Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos", indicó.

Travis Barker había estado con reposo por algunos días, sin embargo, al volver a tocar el instrumento sintió nuevamente fuertes dolores.

¿Qué será de las futuras presentaciones?

Los fanáticos de la banda están a la espera de las futuras noticias del músico, así como de las presentaciones de Blink-182, pues desde que se anunció su regreso a los escenarios, con su alineación orginal, sus fanáticos no pudieron ocultar su alegría.

Los autores de "I miss you" y "Adam's Song" eveló que realizaría una extensa gira mundial que iniciará el próximo 11 de marzo en la ciudad de Tijuana, en México; sin embargo, los planes de la banda podrían estar en peligro por una reciente lesión de Barker.

A través de sus redes sociales, Barker reveló que se había fracturado los ligamentos de uno de sus dedos y que estaría en recuperación, esperando que su dedo sanara.

Tal parece que su salud no mejoró mucho, pues hacetan sólo unos minutos, el músico detalló que será operado en las próximas horas: "Cirugía mañana", escribió Travis junto a varias fotografías.

La gira de Blink-182

Como es de conocimiento, su gira comenzará el 11 de marzo por México y se encontraba ensayando para ello y fue en una de esas que se fracturó.

La banda estadounidense confirmó que llegará a México, así como Perú, Lima para presentarse el 14 de marzo en el estadio San Marcos e incluyó otros países de la región donde ofrecerá más de una presentación, como:

Argentina (17-19 de marzo)

Chile (17-19 de marzo)

Paraguay (21-22 de marzo)

Colombia (23-26 de marzo)

Brasil (24-26 de marzo), entre otros países y ciudades de Norteamérica.

Los músicos no sólo incluirán sus clásicos, sino que también parte del nuevo disco que ya han anunciado. De hecho, el pasado 14 de octubre lanzaron su nuevo sencillo 'Ending'.

