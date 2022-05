Ari Borovoy forma parte de OV7, unas las agrupaciones más exitosas de la música pop de las últimas décadas, a lo largo de su trayectoria no solo se ha dedicado a actuar, cantar también ha incursionado como productor, manager y empresario.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Ari Borovoy destapó sus aspiraciones políticas, el OV7 reveló que se lanzaría como diputado en las próximas elecciones de México.

Ari Borovoy manifestó que cumpliría una meta más en su carrera, además, representaría a todos los ciudadanos.

Borovoy pidió el apoyo de todos sus seguidores, con la polémica frase "Ari Borovoy, contigo YO SÍ voy..." y el hashtag #AriDiputado anunció su presunta candidatura.

Contenderé para diputado este año. Hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo. Cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos.

Las reacciones y los memes no se hicieron esperar, la aspiración política de Ari Borovoy no pasó desapercibida entre los usuarios de redes sociales, el cantante fue duramente criticado, los internautas manifestaron su molestia porque no quieren que otra figura pública los represente.

Después del revuelo que causó, Ari Borovoy aclaró que todo se trató de una broma, el cantante lanzó el polémico video porque Garibaldi se unirá a los "90's Pop Tour".

En un video Sergio Mayer le advierte a Ari Borovoy que no debería meterse en la política, con esto el OV7 le dio la bienvenida a Garibaldi a los "90's Pop Tour", la agrupación se presentará el próximo 16 de junio en la Arena Ciudad de México.

(Ann Ventura)