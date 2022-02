Traiciones y dolor; exponen el daño que Liam Hemsworth le hizo a Miley Cyrus

Miley Cyrus y Liam Hemsworth protagonizaron por varios años uno de los romances favoritos de la farándula, estuvieron poco más de 10 años como novios hasta que se casaron en 2019 pero al poco tiempo la pareja se divorció sin dar detalles al respecto y dejando cientos de dudas entre sus fans.

Una usuaria de Twitter la cuenta @milesholy se dio a la tarea de investigar a fondo la relación de estos famosos y destapó una serie de fechas y momentos que fueron clave entre el romance que Miley Cyrus tuvo con el también actor Liam Hemsworth, su matrimonió y cómo es que llegaron al divorcio.

THE STROKES VUELVE A MÉXICO; TODO LO QUE DEBES SABER DE SU CONCIERTO

El hilo de Twitter con más de 89 mil reacciones, ha generado discusión entre los fans de Miley, al defender a la actriz de las constantes críticas que recibió luego de ser considerada como una mala pareja para Hemsworth y los constantes cambios de imagen que la cantante tuvo con un perfil más abierto sobre su salud mental y su sexualidad.

Las publicaciones fueron ilustradas con viejas fotografías que la pareja presumió en su momento, algunas otras tomadas por paparazzis, declaraciones que Miley y Liam hicieron presumiendo su romance en eventos públicos, alfombras rojas, conciertos y demás.

Incluso se han recuperado post de la cantante justificando cuando su entonces esposo le sugirió que cerrara sus redes sociales al considerar que no eran benéficas para su pareja.

BILLBOARD NOMBRA A OLIVIA RODRIGO MUJER DEL AÑO 2022, PREPARAN HOMENAJE

LA RELACIÓN DE MILEY CYRUS Y LIAM HEMSWORTH

Esta historia comienza en 2009, cuando Miley apenas dejaba atrás su icónica imagen Disney (al siguiente año rodó la última temporada de ´Hannah Montana´).

En aquel entonces tuvo la oportunidad de protagonizar una película más madura llamada "La última canción", en la que interpretó a una adolescente con problemas de adaptación que lidia con aspectos típicos de su edad.

Por su parte, Liam Hemsworth no era tan famoso porque en su currículum sólo había papeles secundarios o roles en producciones poco conocidas. "La última canción" representó una gran oportunidad en su carrera.

Fue gracias a este proyecto que ambos se conocieron e inició una relación de 10 años con varias rupturas y reconciliaciones.

Pensé que no quería el papel y que era el típico chico guapo y seguro, hablé con él vi que era la persona más genuinamente preciosa y dulce, la química fue instantánea desde que entró por la puerta y nos volvimos a ver, estábamos emocionados de trabajar y aprender juntos, comentó.

A través de su cuenta de Twitter, la ex actriz de Disney lo presentó a sus seguidores de Twitter como su mejor amigo. Finalmente, ella empezó sentir amor por él e incluso le pagó a Bobby Coleman (actor que hizo de su hermano en de "The Last Song") para que investigará si el actor sentía lo mismo por ella.

De acuerdo con Miley Cyrus, sintió atracción por Liam Hemsworth porque no sabía quién era ni su trabajo, por lo que no tenía una idea preconcebida sobre ella y, además, la hacía sentir bien con sus comentarios. Finalmente, se confirmó su relación cuando fueron captados despidiéndose en el aeropuerto de Nashville al terminó de las grabaciones de la película.

Él la acompañó a sus giras alrededor de Reino Unido. En octubre de 2009, la cantante eliminó su cuenta de Twitter diciendo: "Para su información Liam no tiene Twitter y quiere que borre mi cuenta por buenos motivos". Se despidió con un rap y fue tan grande el impacto que tuvo que la misma Katy Perry se unió al hashtag "#MileyComeBack".

Más tarde, Miley Cyrus aclararía que el actor le hizo ver que había cuentas falsas y que la red social le hacía perder el tiempo. En 2010, ambos fueron vistos en paseos en bicicleta y comenzaron con la promoción de la película. Todo iba viento en popa hasta que, en agosto de ese año, la actriz viajó a París para grabar LOL y el representante de Liam Hemsworth confirmó la separación porque tenían poco tiempo para verse por sus apretadas agendas.

Aunque regresaron en septiembre, para finales de noviembre ambos volvieron a tomarse un tiempo. De hecho, en ese tiempo, la actriz realizó una fiesta para celebrar sus 18 años donde se le vio besándose con Avan Jogia con quien tuvo un breve romance. En abril de 2011, regresaron y la cantante también volvió a Twitter donde promocionó su gira ´Gypsy Heart Tour´ y felicitó al australiano por su papel en ´Los Juegos del Hambre´.

En 2012, llegaron los rumores de su posible compromiso, pero fue hasta junio que confirmaron su compromiso, lo cual, en varias entrevistas, dijeron que no había sido algo impulsivo. En verano, Miley realizó su siguiente álbum con Pharrell donde se descartaron varias canciones donde hablaba sobre lo complicada que era su relación con Liam.

Más tarde, llegaron rumores sobre que Liam Hemsworth había engañado a Miley Cyrus con la actriz January Jones, pero ella lo negó en sus redes sociales y manifestó que todavía continuaban los planes de boda. Más tarde, cuando ellos pusieron final a su relación, aparecieron unas fotos donde se ve al actor besándose con Eiza González.

LOS CAPITALINOS TAMBIÉN PODEMOS HACER TURISMO EN LA PROPIA CDMX

En su álbum ´Bangerz´ retrata una de las infidelidades que sufrió por parte de Liam. Sería en 2015 cuando retomarían su relación, pero en un perfil más bajo. Finalmente salió la canción "Malibú" donde Miley Cyrus trató de borrar sus etapas anteriores. En febrero de 2018, la cantante escribió "Slide Away", una versión diferente a la que acabó saliendo, en la letra original ella habla sobre su abuso de sustancias y cómo Liam Hemsworth quería que ella fuese la típica esposa y tuvieran hijos pero que ella no quería lo mismo.

Ambos continuaron junto hasta que contrajeron matrimonio, su relación se vio afectada porque ambos perdieron su casa en Malibú y porque no quería las mismas cosas.

(Aline Núñez)