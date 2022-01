¿Trabajó para el crimen organizado? "La Chupitos" opina sobre las narco fiestas

La actriz Liliana Arriaga, famosa por interpretar al cómico personaje de "La Chupitos", regresó a los escenarios en la puesta en escena "El Tenorio Cómico" para reemplazar a Maribel Guardia quien recientemente dio positivo a covid-19.

En entrevista para el programa "Sale el Sol", la actriz dio su opinión sobre la polémica que lleva atormentando a los famosos durante varias semanas, si es bueno o no dar shows en fiestas del crimen organizado. Así mismo "La Chupitos" reveló quienes de sus compañeros son los que trabajan en narco fiestas.

Yo creo que la mayoría, porque no es mala onda hay muchos que son famosos, pero que ni uno conoce, la neta. Entonces hasta que dicen: 'no inventes que...', pues dices a poco si, comenzó diciendo La Chupitos.

Liliana Arriaga no confrimó ni negó su ha trabajado en estos polémicos eventos, se limitó a decir: "A lo mejor sí, a lo mejor no".



Por otro lado, Lilia Arriaga habló de su 20 aniversario de boda, el cual celebró el pasado 17 de enero junto a su esposo Tizoc Valencia. Sin embargo, reconoció que no pudieron preparar nada debido a la pandemia.

No festejé mi cumpleaños, me iba a hacer una mega fiesta, y por lo mismo de esto pues paramos. También ayer que cumplimos 20 años de casados no hicimos tampoco nada grande por lo mismo, dijo.



Mencionó que el pasado lunes se realizó una prueba, la cual salió negativa. Recalcó que cuenta con su esquema completo de vacunación; sin embargo, la próxima semana viajara a Estados Unidos para aplicarse la dosis de refuerzo contra el covid-19.

"LA CHUPITOS" EN EL "TENORIO CÓMICO"

La actriz está muy emocionada de integrarse a esta exitosa obra de teatro, aunque su participación será breve, al menos hasta que Maribel Guardia pueda retomar su personaje, señaló que no hay rivalidad entre ellas.

La Chupitos y Maribel Guardia están igual de sabrosas, y como dice La Chupitos ella tiene una ventaja: afloja más rápido, entonces como que convenció rápido a los jóvenes.



