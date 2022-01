"Torturan" a Cynthia Rodríguez en VLA, le recuerdan su pasado con José Luis

Cynthia Rodríguez comenzó su carrera artística en la pantalla chica mexicana como una de las participantes de la cuarta generación de "La Academia", además de su talento, la cantante originaria de Monclova, Coahuila destacó en el reality show de TV Azteca por el tórrido romance que tuvo con José Luis, uno de sus compañeros.

Cynthia y José Luis protagonizaron toda una historia de amor, compartieron créditos en la romántica canción "Si no estás conmigo", tema principal de la telenovela "Amor en Custodia" de TV Azteca. La intensidad de su romance conquistó al público en aquella época, pero hoy parece ser motivo de burla en "Venga la Alegría"; el Capi Pérez "tortura" a Cynthia Rodríguez recordándole su relación con José Luis.

Durante el programa matutino de TV Azteca revivieron el video de la salida de José Luis de "La Academia", calificándolo como "la despedida más desgarradora" en la historia de los realities de la televisora del Ajusco, pues Cynthia protagonizó una dramática escena al gritarle a su ex novio tras su salida.

Casi pierde la vida, vamos a recordar este momento y disfrute de esta pena ajena. Cuando una está enamorada es intensa, así soy, reconoció Rodríguez.

Sin duda, el episodio fue uno de los más aparatosos de la cuarta generación del reality show, pues a lo largo del video se escucha a ambos participantes gritar el nombre del otro, además de varios "Te amo", todo esto mientras lloran.

Mi amor, ¿estás bien? Te amo me voy a dormir aquí en la puerta, se escucha preguntar a Cynthia, a lo que José Luis le responde: Te extraño mucho.

La conductora insistió en no despegarse de la puerta del cuarto en el que se encontraba José Luis, quien no para de derramar lágrimas por no poder estar a lado de ella. Minutos después los dos pudieron comunicarse a través de un teléfono celular.

Se me pone el ojo lloroso porque es una experiencia real... Yo le sufrí más, dijo la cantante que se mostró incómoda cuando El Capi Pérez recordó que, tras la salida de José Luis, Cynthia asistía a sus clases con un cuadro del cantante.

(Aline Núñez)