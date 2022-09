TOÑO MAURI: "¡OTRA VEZ COVID!", TRAS SU DOBLE TRASPLANTE DE PULMÓN

Toño Mauri, quien sobrevivió al covid en 2020, gracias al doble trasplante de pulmón, informó en su cuenta de Instagram que volvió a dar positivo, por lo que pidió a todos que no se confíen.

"Otra vez covid!! Por favor no bajen la guardia!! No se confíen!! Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a Dios que no me suelta y está conmigo en todo momento!!! A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!! Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme!! Los quiero mucho!!!, escribió en su publicación.

Mauri también compartió dos fotografías, en una aparece acostado con cubrebocas y en otra se ve su prueba positiva de covid, a las que reaccionaron algunos famosos.

"Amigo, orando por ti", expresó Yuri, "Todo va a estar bien amigo", deseo Yordi Rosado, "Tu eres grande hermano! Con todo!!! Te quiero. Nos vemos pronto!", escribió Alejandro Nones.

Mientras que sus seguidores también le escribieron algunos mensajes de aliento: "Dios te sane pronto", "Dios le de fuerza y lo fortalezca", "Mucho ánimo Toño, pronta recuperación", "Todo va a estar bien, nuestras oraciones están contigo", "Mucha fuerza. Dios te saca se está de nuevo señor héroe".

TOÑO MAURI, VÍCTIMA DE COVID EN 2020

En junio de 2020, Toño Mauri, fue víctima de covid, por lo que se complicó su salud y tuvo que recibir un doble trasplante de pulmón, y ocho meses después de esta complicada intervención, volvió a su casa con su familia.

"Todavía ni me la creo que después de ocho meses en el hospital y un trasplante de doble pulmón ya esté mi papá en la casa", publicó Antonio Mauri Alemán en su cuenta de Instagram.

