Toño Mauri confirma que la hija de Diego Verdaguer buscó su ayuda

Tras la desafortunada muerte de Diego Verdaguer se dio a conocer que su hija, Ana Victoria buscó la ayuda de Toño Mauri para poder salvar a su padre.





Hay que recordar que Toño Mauri es un sobreviviente del covid-19, el actor luchó por varios meses contra la enfermedad, recibió un doble trasplante de pulmón.

En entrevista con el programa "Ventaneando", Toño Mauri confirmó que Ana Victoria se puso en contacto con él, la cantante le platicó el complicado momento que estaba atravesando Diego Verdaguer.

Un amigo en común de Ana Victoria y mío nos contactó, le dio mis datos a Ana Victoria, recibí una llamada de ella, me platicó lo que estaba pasando y bueno, primero me dio mucho gusto que me buscara y luego me dio mucho gusto poder platicar con ella, y platicarle mi experiencia.





Toño Mauri detalló que Diego Verdaguer tuvo complicaciones derivadas del covid-19 similares a las que él sufrió.

Con lo que ella me decía era prácticamente como me había pasado a mí, me recordó mucho lo que me había pasado a mí, y sobre la plática fueron surgiendo las cosas y le mandé un par de videos de mis testimonios en televisión para que los viera y se sintieran con esa fuerza, esa entereza que se necesita para esos momentos.





Toño Mauri puso a Ana Victoria en contacto con los médicos que lo atendieron a él, el actor siempre mostró su apoyo a la familia Verdaguer-Miguel.

La verdad es que no lo sé, no sé bien la fecha, en que Diego entró al hospital, esto que les platico fue hace un par de semanas, que hablamos, tuve la oportunidad de contactar a mis doctores con ellos para que platicaran, y todo iba bien, ya después de eso era a través del chat, de mensajes, y todo iba bien, le preguntaba yo por su papá, obviamente encomendamos mucho a Diego, la familia, mis hermanas, se hicieron cadena de oración sobre todo en algo que era muy personal, obviamente querían -como familia- mantenerlo así y siempre hay que respetar eso.





No, nunca llegamos a ese punto, yo en general le platiqué mi caso, le conté de mi familia, como estaban todos unidos cuando yo estaba en todo esto... había cosas que yo realmente no supe, no sabía decirle, son muchas cosas médicas y por eso preferí que los doctores se contactaran con ella.

Toño Mauri contó que la muerte de Diego Verdaguer lo entristeció mucho. El actor desconoce en que hospital fue atendido el intérprete de "La ladrona".

Todo iba bien y todo se estaba haciendo bien, hubo unos días que no nos escribimos, entonces yo daba por hecho que todo estaba bien, pero luego tristemente vino la noticia y fue un shock para todos.





(Ann Ventura)