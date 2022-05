TONI COSTA REVELA LOS VERDADEROS MOTIVOS POR LOS QUE SE SEPARÓ DE ADAMARI LÓPEZ

Toni Costa revela los verdaderos motivos por los que separó de Adamari López hace un año, después de diez años de relación y una hija de por medio.

"Una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado, pero cuando ya no es, ya no es", dijo en entrevista.

El coreógrafo y bailarín español reconoció que esta etapa ha sido la más oscura de su vida y que, incluso, lo llevó a caer en depresión, pues Adamari fue la que le pidió que se fuera de su casa, y él aceptó. Ahora ve las cosas de otra manera.

"Ella está en su mejor momento y yo estoy en mi mejor momento", expresó.

Sobre los rumores que ponen en duda su orientación sexual, y que esto haya sido uno de los motivos de la separación, comentó.

"Jamás he estado con un hombre, yo siempre he tenido novias, pero ´como es bailarín´ buscan la historia macabra, al culpable... Yo estoy muy jodi..., el momento más gris de mi vida son esos meses´".

Ha pasado un año desde que Adamari López envió un comunicado para anunciar su separación de Toni Costa, quien también se pronunció en redes sociales, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación la actriz, pero que nunca llegó, lo único que los mantiene unidos es su hija Alaïa.

"Mi mayor deseo es ver a Adamari dándose una nueva oportunidad en el amor con otra persona. Si tuviera novio, yo sería el más feliz del mundo de verla feliz. Es lo único que quiero, que ella sea feliz porque se lo merece", concluyó.

Por el momento, Adamari y Toni están enfocados en sus respectivos proyectos profesionales y en su vida sentimental, pues el bailarín ya se dio una segunda oportunidad en el amor con Evelyn Beltrán, mientras que la actriz disfruta de la compañía de su hija, pero no cierra la puerta para encontrar al amor de su vida.

