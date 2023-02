Luego de que circulara el rumor de que Tommy Mottola le era infiel a Thalía con Leslie Shaw, cantante, compositora, bailarina, modelo y actriz peruana, el productor sorprendió en sus redes sociales al escribirle un mensaje a su esposa.

Thalía y Tommy Mottola se conocieron en Nueva York en una cita a ciegas que les hicieron Gloria y Emilio Estefan, casándose en el 2000, desde entonces han sido una de las parejas más sólidas del espectáculo, y este año cumplen 23 años de feliz matrimonio, gracias a su amor y complicidad.

¿TOMMY MOTTOLA LE FUE INFIEL A THALÍA CON FAMOSA CANTANTE?, ¿DE QUIÉN SE TRATA?

ESTO FUE LO QUE LE ESCRIBIÓ TOMMY MOTTOLA A THALÍA EN SAN VALENTÍN

Tommy Mottola aprovechó el Día de San Valentín para decirle a Thalía lo mucho que la quiere y lo importante que es en su vida con un romántico mensaje.

"FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN to my one, and only valentine forever @thalia cada día trayendo tu hermosa luz brillante y amor a mi vida... y nuestra familia... ¡¡Eres mi todo y mi todo!! Te quiero mucho por siempre".

Algunos de los comentarios que generó el romántico mensaje de Tommy Mottola a Thalía fueron: "Diré como la canción... palabras palabras palabras... que no demuestran nada... solo el y ella saben realmente su verdad", "Para estar con personas tan exitosas se necesita una pareja muy muy inteligente y Thalía lo es", "Ahí tienen envidiosos siempre alegrándose del mal ajeno sean felices feliz día del amor y la amistad", "Que viva el amor".

En tanto que Thalía hizo creer en sus redes sociales que alguien le había mandado un ramo de rosas rojas, pero en la tarjeta se lee: "De mí, para mí", mientras camina sonriente tirando las rosas, que ella misma se envió, será una indirecta bien directa para Tommy de que no necesita que nadie le mande mensajes, ni flores el 14 de febrero, luego de los rumores que circularon de que le era infiel con Leslie Shaw.

En 2020, Thalía conoció a Leslie gracias a la música, ya que la cantante peruana se ganó el reconocimiento del público con la canción "La faldita", por lo que la disquera Sony Music le presentó el tema "Estoy soltera", con el que tendría la oportunidad de grabar con Thalía y la colombiana Farina.

(Lérida Cabello)