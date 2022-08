Tommy Lee, integrante de Mötley Crüe apareció como Dios lo trajo al mundo en sus redes sociales, sin dejar nada a la imaginación.

En Instagram ya no aparece la foto y Twitter no la ha censurado todavía, sigue publicada, un hecho que sorprende a muchos, porque en la imagen se le ve tomando el sol completamente desnudo, mostrando su parte más íntima, sin censura, pues no usó ningún emoticono, ni enfoque para tapar nada, y hasta bromeó subiendo la imagen de un elefante.

¿QUIÉN ES TOMMY LEE?

Tommy Lee es el baterista de Mötley Crüe, una de las bandas más importantes de la historia de la música. Nació en la ciudad de Atenas, Grecia, en 1962 (tiene 59 años). Desde muy temprana edad Tommy mostró interés por la música y comenzó a probar inspirándose en Led Zeppeling, Judas Priest y Kiss.

A finales de los 70, Lee conoció a Nikki Sixx y poco después a Nick Mars y Vince Neil, dando paso a Mötley Crüe. En los 80, la popularidad de la banda creció, y con esto llegó la fama, el dinero, las mujeres, las drogas y el descontrol.

Mötley Crüe se disolvió en 2015, por lo que Tommy se ha centrado en otros proyectos en solitario. El músico ocupa actualmente el puesto 85 en la lista de los 100 mejores bateristas de la historia de la revista Rolling Stone.

LAS MUJERES DE TOMMY LEE

Antes de conocer a Pamela Anderson el baterista ya había estado casado. En 1984 contrajo matrimonio con la bailarina Elaine Stachuk, pero solo duraron tres meses. Dos años más tarde, en 1986, volvió a casarse, esta vez con la actriz Heather Locklear, terminando su relación en 1993.

En 1995, Lee y Pamela se conocieron en una fiesta en la Nochevieja de 1994 y se casaron casi de inmediato en una playa de Cancún. Tuvieron dos hijos: Brandon y Dylan, pero se divorciaron en 1996, en 2008 volvieron intentarlo, pero dos años después se separaron definitivamente. Desde 2018 está casado con Brittany Furlan.

Esta no es la primera vez que el cantante se muestra desnudo en Instagram, anteriormente enseñó sus glúteos, y ahora sus genitales, mientras que en los 90 se filtró un video sexual de él y su ex esposa Pamela Anderson que causó gran escándalo.

(Lérida Cabello)