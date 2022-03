Tita Bravo reveló que Gómez Mont es alcohólica, empezó a beber desde los 11 años

Tita Bravo lo hace de nuevo, la ex suegra de Inés Gómez Mont reveló que la conductora era alcohólica, que empezó a beber desde los 11 años y que teme que su enfermedad afecte la vida de sus sus nietos. Recordemos que hace unos días la presentadora de televisión volvió a ser tendencia luego de que Tita asegurara que ya se encontraba en la Ciudad de México.

En entrevista para la revista TVyNovelas, la familiar política que más detalles ha dado sobre Gómez Mont aseguró que la propia conductora le confesó su falta de sobriedad en un viaje que tuvieron años atrás en Acapulco, pues ahí la madre de Javier Díaz tenía una casa a donde llegaban con frecuencia a vacacionar y durante uno de sus recorridos la información que hoy la alarma salió a la luz, aclarando que los rumores para ella son ciertos.

Sí, claro; ella me lo platicó. Me dijo que empezó a tomar desde que tenía 11 años. Estábamos en una casa que tenemos en Acapulco, ahí me lo dijo, expresó Tita Bravo en la reciente edición de la revista.

Sobre la aparente adicción de Inés, su ex suegra aseguró que es un tema que le preocupa mucho ya que al no saber nada de sus nietos, la pequeña Inés y los trillizos Javier, Diego y Bruno, y que para ella los problemas con las bebidas alcohólicas son heredables, teme que todo eso también afecte a los menores de edad: "Dicen los doctores que se hereda; esperemos que no sea el caso", expresó.

Nuevamente Tita Bravo aseguró que el matrimonio conformado por Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga se encuentra en la Ciudad de México ya que una amistad en la que confía, los observó "a todo color" al sur de la capital del país: "Por unas amistades; me dijeron que los vieron en vivo y a todo color al sur de la Ciudad de México", señaló.

Para los familiares de los menores, saber sobre ellos es fundamental, por lo que el supuesto encuentro de su fuente con el matrimonio Puga Mont tuvo una alarmante decepción para Tita Bravo, ya que la conductora de Familias Frente al Fuego y el empresario supuestamente no fueron observados con sus hijos, por lo que ella sospecha que no estén juntos y la mamá de Inés los está encubriendo: "Eso no lo sé exactamente; no estaban con ella cuando los vieron. Seguramente han de estar con la mamá de Inés", agregó.

Bajo un panorama incierto y sabiendo que la conductora continúa prófuga de la justicia mexicana, la abuela de los trillizos e Inés Jr. teme por la seguridad de los menores de edad, además de que asegura que por lo menos la hija mayor de Gómez Mont puede ya ser consciente de lo que está pasando con su madre y su padrastro: "Sí; el panorama está muy feo, y puedo apostar que los niños ya están afectados. ¿Creen que Inesita, quien ya tiene 13 años, no se da cuenta de la situación?", señaló.

El pasado 2 de marzo en una entrevista exclusiva para el matutino "Sale el Sol", Bravo detalló que la madre de sus nietos suele recurrir a la santería en busca de protección y es testigo de ello: "La acompañé una vez con una cubana, una chamana, bruja, no sé cómo se le diría, santera ahí en San Jerónimo y yo la esperé abajo, luego me quedé pensando ´Igual y me estaba embrujando a mí y yo ni en cuenta´", dijo la madre de Javier Díaz.

(Imelda Téllez)