"Thriller", el álbum de Michael Jackson más vendido de todos los tiempos será reeditado y relanzado por su 40 aniversario, el 18 de noviembre con 10 canciones extras, algunas inéditas, así lo informaron medios de comunicación estadounidenses.

WHATSAPP YA TE DEJARÁ CHATEAR CONTIGO MISMO, TE DECIMOS CÓMO

MICHAEL JACKSON: "THRILLER", SERÁ RELANZADO POR SU 40 ANIVERSARIO

Como parte de las cuatro décadas de la aparición de este disco, su disquera anunció que "Thriller 40" saldrá en tres formatos: en vinilo con nueva portada, en doble CD con los temas añadidos y en una versión digital que, además de ese contenido, incluirá 15 remezclas.

Este álbum de edición limitada también incluye números recogidos en el disco póstumo "Michael" (2020): la maqueta original de "Behind the Mask" y una versión de "Best of Joy", el cual fue concebido como canción para la banda sonora de la película "The Toy" (1982).

También contará con los temas inéditos "She´s Trouble" y "What a Lovely Way to Go", que no fueron incluidos en el repertorio final del álbum "Michael".

"Thriller" fue el sexto disco de estudio de Michael Jackson, del que se desprendieron éxitos como "Billie Jean", "The Girl is Mine", "Thriller" y "Beat It", convirtiéndose en el más vendido de todos los tiempos con 100 millones de copias en todo el mundo hasta la fecha. Fue producido por Quincy Jones y "El Rey del Pop" y siete de las nuevas canciones aparecieron como sencillos, alcanzando el top 10 de la selección Billboard Hot 100.

Con este proyecto, se convirtió en uno de los primeros artistas en utilizar los videos musicales como herramientas de promoción, destacando los de "Thriller", "Billie Jean" y "Beat It", los cuales fueron transmitidos de manera continua en la cadena de televisión MTV.

Por su importancia en la música, "Thriller" permanece en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos debido a su "gran significado cultural". Y en la revista Rolling Stone se colocó en el número 20 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

El aniversario por los 40 años de "Thriller" también incluirá la presentación del álbum en eventos por todo el mundo, entre ellos exposiciones de arte en Dusseldorf, Alemania, del 10 al 13 de noviembre; y en Nueva York, Estados Unidos, del 18 al 20 de noviembre, así como proyecciones de un nuevo documental "Thriller 40", en diversas ciudades.

TECATE PAL´NORTE 2023: PRECIOS, PREVENTAS, TODO LO QUE DEBES SABER

(Lérida Cabello)