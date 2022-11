Ocesa anunció el line-up de un festival que se realizará en 2023 en el Foro Sol, con The Smashing Pumpkins e Interpol como cabezas de The World is a Vampire.

El festival no solo tendrá música, pues como bien anuncia su cartel aparece algo "nunca antes visto", el choque de lucha libre entre la National Wrestling Alliance y la AAA Worldwide.

Y es que desde el anuncio del festival, el nombre del evento organizado por Ocesa coincide con el primer verso de la canción ´Bullet With Butterfly Wings´, que pertenece al álbum Mellon Collie and the Infinite Sadness.

¿Cuándo?

Los artistas que se presentarán el próximo sábado 4 de marzo de 2023.

¿Dónde?

El nuevo festival de música se realizará en el Foro Sol, de la Ciudad de México.

El cartel completo

The Smashing Pumpkins

Interpol

Turnstile

Peter Hook & The Light

Deafheaven

The Warning

Ekkstacy

Chelsea Wolfe

Margaritas Podridas

In the Valley Below

El Shirota

Acid Waves

Preventa

A través del sitio Ticketmaster, el lunes 28 de noviembre será la preventa para clientes Citibanamex.

Precios

La venta de boletos en general se realizará a partir del día siguiente, el 29 de noviembre.

El precio oficial de los boletos para The World Is A Vampire aún no se da a conocer. Sin embargo, se espera que el costo de las entradas esté entre los $1,200.00 pesos y los $4,000.00 pesos.

aemz