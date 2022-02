The Strokes vuelve a México; Todo lo que debes saber de su concierto

The Strokes vuelve a México con un magno concierto para sus fans, la banda neoyorkina desató revuelo en redes sociales este viernes 4 de febrero al anunciar que darán un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México junto a Mac De Marco y The War on Drugs.

Después de varios años The Strokes dará un concierto en México para presentar su más reciente álbum "The New Abnormal", la última presentación de Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond, Jr., Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti en nuestro país fue en 2019 con breves presentaciones en festivales de música. En esta ocasión volverán para consentir a sus fans con un evento de casi dos horas de su música.

La preventa de sus boletos comenzará a través de Ticketmaster el próximo miércoles 9 de febrero y ésta sólo estará disponible para clientes Citibanamex; mientras que la venta general será a partir del viernes 11 de febrero.

Hasta el momento Ocesa no ha anunciado precios de las entradas, pero como se acostumbra en el Foro Sol, la venta se dividirá en la página de Ticketmaster en zona General A y B, y Gradas Norte y Sur.

MÁS CONCIERTOS DE THE STROKES EN MÉXICO ESTE 2022

La banda de rock no solo se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México, The Strokes tendrá una participación especial en el Tecate Pa´l Norte el próximo 1 y 2 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Asimismo, sólo unos días después de que se lleve a cabo su concierto en el Foro Sol, se presentarán en el Corona Capital 2022 el próximo 21 de mayo en Guadalajara.

Su concierto será especial por sus dos grandes invitados pues la última vez que Mac DeMarco se presentó en México también fue en 2019 con el Festival Catrina, mientras que The War on Drugs estuvo en tierras aztecas en el Corona Capital de 2018.

"THE NEW ABNORMAL" EL REGRESO DE THE STROKES A LA ESCENA MUSICAL

"The New Abnormal" es el sexto álbum de estudio de The Strokes, el cual fue publicado siete años después de su quinto álbum. Fue tan bien recibido por los fans y la crítica que logró ganar en 2021 el Grammy al Mejor Álbum de Rock, siendo este el primer Grammy que reciben en su carrera.

The adults are talking, Why are sundays so depresing y Not the same anymore, son algunos de los temas con los que este álbum está tomando importancia en la carrera de la banda.

(Aline Núñez)