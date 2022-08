The Edge, guitarrista de U2 cumple hoy 8 de agosto 61 años, y revela que Los Beatles salvaron la vida, debido a que uno de sus pasatiempos favoritos cuando era niño era jugar con explosivos.

"Un día llegó lo que me salvó la vida. Fue una noche cuando descubrí a Los Beatles. Mi primera escucha de ellos fue ´A Hard Days Night´ fue lo que me salvó de una vida de pirotecnia y me empujó y me alentó a dedicarme a la música, mi verdadera pasión", narró en el documental "What Drives Us", de Dave Grohl.

De niño, The Edge vivía en los suburbios de la ciudad de Dublín, y como no había mucho qué hacer, él y sus amigos jugaban con explosivos.

"Nos divertíamos mucho haciendo explotar cosas, pero eso era francamente peligroso, estuvo a punto de costarme la vida", agregó el guitarrista de U2.

"CHABELO" SORPRENDE AL APARECER EN REDES SOCIALES

THE EDGE, UNO DE LOS MEJORES GUITARRISTAS

Dave Howell Evans, mejor conocido como "The Edge", guitarrista, tecladista y corista de la banda irlandesa de rock U2 nació el 8 de agosto de 1961. Su destreza con las seis cuerdas, además del uso de pedales y efectos digitales, ha sido pieza clave en el sonido del grupo.

En 2011, la revista Rolling Stone ubicó a The Edge en el puesto 38 de los mejores 100 guitarristas de todos los tiempos. Además de trabajar con U2, ha grabado con Johnny Cash, B.B. King, Tina Turner y Ron Wood.

Trabajó junto con Brian Eno, Daniel Lanois y su colaborador Michael Brook en la película "Captive" de 1986. Creó también la canción de la serie animada de televisión "The Batman".

NACE U2

A menudo tocaba con su hermano Dick Evans, antes de responder a un anuncio colocado por Larry Muller Jr. Buscando músicos para formar una banda de rock, que en un primer momento nombró Feedback y luego The Hype. Su hermano Dick dejó el grupo para irse con los Virgin Prunes.

Finalmente, la banda tomó el nombre de U2 en marzo de 1976, en honor al avión espía Lockheed U-2, teniendo cuatro integrantes: The Edge, Bono, Larry Mullen Jr. y Adam Clayton. Comenzaron a tocar en varios bares y teatros, mientras preparaban su álbum debut "Boy", que presentaron en 1980.

En 1982, The Edge estuvo a punto de abandonar la banda debido a cuestiones religiosas, pero sus compañeros lo convencieron de permanecer en ella, pero también se unió al grupo religioso "Shalom" junto con Bono y Larry, lo que le valió de inspiración para crear "Sunday Bloody Sunday".

PLATILLO PREFERIDO DE AMLO "DESAPARECE" DE MESAS TABASQUEÑAS POR LA CARESTÍA

(Lérida Cabello)