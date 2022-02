The Beatles en la azotea, el histórico concierto que más bandas han imitado

Hace 53 años el cuarteto de Liverpool, The Beatles dieron un emblemático concierto en la azotea de un edificio de Apple Corps, el último que dieron antes de separarse.

Fue un 30 de enero de 1969 cuando se vivió quizá el mejor concierto de la mítica banda inglesa, todo parece indicar que se les ocurrió subirse a la azotea de los estudios donde estaban grabando su nuevo disco, y hacer un concierto.

La primera idea fue hacerlo no ese mismo día, sino planearlo y realizar un recital en las Pirámides de Giza o la Torre Eiffel, pero no quisieron esperar y tomaron sus instrumentos para escalar al roof de la empresa creada por ellos mismos y ahí se escribió la historia.

"Decidimos salir a la azotea para quitarnos la idea del concierto de encima. Aquello era mucho más simple que montar un concierto en cualquier otro lado, y además nadie lo había hecho antes. Pensamos que sería interesante ver qué sucedía al ponernos a tocar allí.", declaró George Harrison.

La grabación no fue planeada, la presencia del cineasta Michael Lindsay-Hoggque grabaría el documental "Let it Be", mismo que puedes disfrutar en la plataforma de Amazon Prime Video y exhibe como fue el último disco de la alineación y el regreso que habrían preparado, fue la razón de que se tenga testigo de la presentación.

Cabe señalar que el regreso nunca se llevó a cabo y el documental exhibió la descomposición de la banda.

Durante 42 minutos, The Beatles hicieron de la azotea del número 3 de Savile Row en Londres su escenario, hasta que los vecinos llamaron a la policía.

"Algún vecino llamó a la policía y cuando subieron yo estaba tocando y pensé: ¡Ojalá me lleven a rastras! Nos estaban filmando y habría quedado genial que los polis se hubieran cargado la batería a patadas. Naturalmente, no lo hicieron", indicó Ringo Starr a Paul McCartney.

Por primera vez, el audio completo de aquella actuación de altos vuelos ha sido mezclado en estéreo y Dolby Atmos por Giles Martin y Sam Okell, y Apple Corps Ltd./Capitol/Ume han preparado su estreno en streaming para celebrar la efeméride.

Además de la salida en streaming de "The Beatles: Get Back-The Rooftop Performance", la celebración del aniversario de este concierto seguirá con más anuncios, tributos y eventos.

Complemento perfecto será la exhibición de Peter Jackson "Get Back" que dará la bienvenida a los fans para entrar en los ensayos y sesiones de enero 1969 y ser testigos de la última actuación de la banda, rodeados de enormes proyectores y un sonido impresionante.

La exposición está decorada con instrumentos originales, ropa, letras manuscritas y otros elementos únicos, que incluyen varios elementos prestados por los propios Beatles.

Norah Jones acaba de publicar dos vídeos en homenaje al concierto de la azotea con canciones de los Beatles del álbum 'Let It Be', recientemente filmados con su banda en la azotea del Empire State Building de Nueva York. Los dos vídeos de «I ´ve Got A Feeling»y «Let It Be»se podrán ver en el canal de YouTube de Norah Jones.

Ayer sábado, "The Beatles LOVE" del Circo del Sol, lanzará otro vídeo tributo al concierto con la canción "Get Back" (LOVE versión) en el que participan miembros del elenco del aclamado espectáculo, que lleva ya 15 años sorprendiendo al público desde el The Mirage en Las Vegas. El vídeo y un making of se podrán ver en el canal de YouTube del Circo del Sol.

Desde ese momento, algunas bandas han tratado de emularlos y en este conteo te presentamos a algunas de ellas.

1.- THE BEATLES

El 30 de enero de 1969, a las 12 del día, The Beatles estaba en la grabación de su nuevo disco, estaban comiendo y de pronto se les ocurrió subirse a la azotea de los estudios Apple Records para tocar algunas melodías. Durante 42 minutos, los ingleses compartieron temas clásicos como Get Back y Don´t let me down. ¿Quién lo grabó si no estaba preparado? El cineasta Michael Lindsay-Hogg para su documental Let It Be.

2.- U2

Se merecen una segunda mención pues el 27 de marzo de 1987, cuando eran una banda muy diferente a lo que conocemos hoy, se subieron a la terraza del Republic Liquor Store de Los Ángeles para grabar el video de Where The Streets Have No Name del Joshua Tree. Emulando a los Fabulosos de Liverpool, la policía tuvo que bajarlos de su improvisado escenario.

3.- RED HOT CHILI PEPPERS

En 2011, los Chili Peppers decidieron grabar el video de la canción The Adventures of Rain Dance Maggie en la azotea. El video fue rodado por Marc Klasfeld durante una actuación sorpresa en Venice Beach. Ya sin la presencia de la magia de John Frusciante, la banda comandada por Anthony Kiedis reconoció que se inspiró en la presentación de The Beatles.

4.- AUDIOSLAVE

Una de las primeras bandas del nuevo siglo que estaba formada por los mejores elementos de otras bandas. Con Chris Cornell de Soundgarden al frente y los músicos de Rage Against the Machine, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk hicieron, la agrupación hizo su debut en 2002 en un concierto en la azotea del Ed Sullivan Theater en el Late Show de David Letterman.

5.- LOS BORBOTONES

Los Besharps son una de las bandas legendarias de la música. Este capítulo de Los Simpson llamado Homer's Barbershop Quartet, fue de las primeras parodias a las agrupaciones musicales. La alineación de Apu, jefe Gorgory (después reemplazo por Barney Gómez) Homero y Seymour Skinner, se juntaban en la taberna de Moe. Tras la separación, Homero decide organizar una reunión y tocan en la azotea de Moe. ¿Hay algo mejor que este momento?

6.- OASIS

Inspirados, obviamente, en The Beatles, los británicos saltaron a la azotea para grabar la versión de su clip Supersonic del álbum Definitely Maybe de 1994. La canción fue el primer sencillo del grupo y el video fue grabado por Mark Szaszy.

7.- DEPECHE MODE

Enjoy the silence es el clásico por excelencia de la banda de Reino Unido y en 1990 decidieron grabar una versión del videoclip en lo más alto del mundo ¡literal! La alineación se subió al último piso de las entonces Torres Gemelas de Nueva York. El canal francés Frech TV fue el encargado de la realización de la idea.

8.- FOO FIGHTERS

En 1997, cuando los premios MTV eran la onda, los integrantes de la banda se subieron a la azotea del Radio City Music Hall de Nueva York para desatar la locura de los que pasaban por el lugar. Se supo después que esa fue la primera presentación en la que la alineación contaba con Franz Stahl, que reemplazaba al guitarrista Pat Smear.

9.- ARCADE FIRE

En 2013, la agrupación se subió a la azotea del edificio de los Capitol Records en Hollywood, de esta manera celebraban el lanzamiento de nuevo Reflektor. Entre serpentinas metálicas, causaron el cierre de algunas de las principales calles de Hollywood.

(Azucena Uribe)