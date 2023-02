Tras rumores de infidelidad, Thalía y Tommy Mottola compartieron en Instagram algunos momentos de su día mientras estaban compartiendo espacio en su casa. Ella viendo la serie de Miguel Bosé, y él cocinando.

"Estoy viendo la serie de Miguel Bosé, felicidades Bastón, felicidades Mauri, Toñito, qué padre está la verdad, espectacular", dijo Thalía en sus historias de Instagram, y bromeó con uno de los personajes de la serie. "Aquí está nuestro querido Julio Iglesias... ¡Bueno, no les quiero poner más!".

En tanto, que Tommy apareció en sus historias cocinando algunos platillos italianos.

"Delicioso. Añado la pasta a la salsa y ya está, un poco de fusilli, marinara con salchichas, y hecho".

El pasado fin de semana, Thalía se vio envuelta en la polémica debido a que corrió el rumor de que su esposo Tommy Mottola la había engañado con la cantante peruana Leslie Shaw, a quien conoce, debido a que ellas junto con Farina grabaron la canción "Estoy soltera" en 2020.

ESTO FUE LO QUE DIJO LA SUPUESTA AMANTE DE TOMMY MOTTOLA

THALÍA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE TOMMY MOTTOLA

Lilí Estefan quien es una de las mejores amigas de Thalía reveló en el programa "El Gordo y La Flaca" lo que dijo la cantante sobre la supuesta infidelidad de su esposo.

"Hablé con Thalía y Tommy Mottola y están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. No me imagino a Thalía en ningún momento en salir a desmentir ninguno de estos cuatro chismes. Pero hay que aclarar que Leslie no tiene nada que ver con esto, es una influencer que crea todo esto".

Estefan comentó que a Leslie Shaw la supuesta amante de Tommy Mottola le gusta crear chismes.

"No es el primero que le crean a Thalía. Le han dicho ya uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre prendas que supuestamente ella se había llevado de una joyería en Los Ángeles recientemente. Esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme", dijo la conductora.

Thalía y Tommy Mottola forman una de las parejas más consolidadas del espectáculo desde hace dos décadas, y así lo confirmaron tras postear fotografías juntos en sus redes sociales, luego de los rumores de una supuesta infidelidad del productor con la cantante peruana Leslie Shaw.

¿TOMMY MOTTOLA LE FUE INFIEL A THALÍA CON FAMOSA CANTANTE?, ¿DE QUIÉN SE TRATA?

(Lérida Cabello)