¿Terminaron? Una vez más Belinda y Nodal se dejan de seguir en Instagram

Al parecer no todo es miel sobre hojuelas en la relación de Belinda y Christian Nodal, los cantantes volvieron a dar de qué hablar, pues una vez más se dejaron de seguir en Instagram.

Hace un par de días se dio a conocer que la cantante de pop, dejó de seguir en Instagram a quien fuera en un futuro su prometido Christian Nodal, los cuales ya tenían detalles de la que podría ser la boda del año.

Cabe recordar que no es la primera vez que la actriz española deja de seguir al compositor mexicano, por lo que surgen las dudas entre los fan de "Nodeli" y los internautas sobre si es verdad la separación de esta pareja.

¿HAY UNA SEPARACIÓN ENTRE BELINDA Y CHRISTIÁN NODAL?

De acuerdo con uno de los canales más importantes del mundo del entretenimiento en México de YouTube, llamado "Chisme no Like", compartieron las capturas de pantalla de los seguidores de Belinda donde simplemente ya no aparece Nodal entre ellos lo que provocará diferentes reacciones, entre ellas, la posibilidad de una separación.

Sin embargo, como se mencionó, el hecho de que Belinda haya dejado de seguir a Christian Nodal en Instagram, no significa que haya una posible separación, puesto que hace unos meses atrás pasó lo mismo y esto fue para una colaboración musical entre ambos cantantes.

Cabe recordar que ambos cantantes se conocieron y dieron inicio a su romance en el programa de "La Voz México", donde al momento de dar a conocer que estos traían un amorío, se volvieron la pareja del momento en redes sociales, ya que compartían todo lo que hacían juntos y su amor sacado de cuento de hadas.

(Imelda Téllez)