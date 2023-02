El próximo domingo 12 de febrero a las 17:30 horas se llevará a cabo el Super Bowl 2023, disputándose la gran final Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia. La encargada del show de medio tiempo será Rihanna, por lo que usuarios de redes han comenzado a difundir su supuesto "setlist".

El State Farm Stadium de los Arizona Cardinals marcará el regreso a los escenarios de la intérprete de "Umbrella", tras cinco años de ausencia, debido a que ha dedicado su tiempo a ser mamá y trabajar en sus marcas de belleza, pero este 2023 hará tour, nueva música y estará en el evento deportivo más esperado de Estados Unidos, el Super Bowl.





ESTE PODRÍA SER EL "SETLIST" DE RIHANNA EN EL SUPER BOWL

Aún no se han confirmado las canciones que interpretará Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl. Sin embargo, algunos internautas han comenzado a circular una posible lista de temas que podría interpretar.

"Diamonds"

"Umbrella"

"Work"

"Only Girl"

"Can´t Remember to Forget You"

"Don´t Stop The Music"

"This is What You Came For"

"Love The Way You Lie"

"Where Have You Been"

"Love On The Brain"

"S&M"

Lo único que se sabe es que Rihanna cantará un repertorio seleccionado por la compañía Roc Nation propiedad del rapero Jay-Z, quien está a cargo de la estrategia de entretenimiento de música en vivo de la NFL.

"El primer setlist de canciones es bastante completo y toca todas las eras de Rihanna, incluida la nueva en la que está a punto de embarcarse", señaló una fuente de The U.S. Sun.

Como posibles invitados de Rihanna para el Super Bowl 2023, podrían estar Drake, Shakira, Jay-Z y Eminem.

El Super Bowl 2023 se podrá ver por Directv TVGO (ESPN y Fox Sports), Vix+ y NFL Network. Estas aplicaciones de streaming se pueden descargar gratis, pero solo la plataforma de TelevisaUnivisión no tiene costo de suscripción.

(Lérida Cabello)