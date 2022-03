Televisa solicitó amparo contra las medidas de la familia Fernández

La demanda fue radicada en el juzgado Décimo Séptimo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, pero no ha sido admitida debido a que contiene diversas imprecisiones

Ante las medidas de la familia Fernández para frenar la transmisión de la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", Grupo Televisa solicitó un amparo, la demanda fue radicada en el juzgado Décimo Séptimo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, pero aún no ha sido admitida por diversas imprecisiones que el juez ordenó aclarar, para lo cual la televisora contará con cinco días.

El abogado de la familia Fernández confirmó que el pasado viernes 11 de marzo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ordenaron a la televisora no transmitir la serie ni difundirla por posibles violaciones a la Ley de Derechos de Autor reclamadas por los herederos de "El Charro de Huentitán", mote que también se prohibió a Televisa utilizar para promocionar la bioserie.

El pasado 13 de marzo, Televisa Univision, filial estadounidense de la empresa de Emilio Azcárraga Jean afirmó que no había sido notificada de las medidas cautelares ordenadas por el IMPI y por el juez, por lo que anunció que transmitiría la serie cuya producción pertenece a Televisa.

Sin embargo, en la demanda de amparo Grupo Televisa, S. A. B., reclamó la notificación de todos los oficios emitidos por el IMPI sobre la prohibición de transmitir la bioserie protagonizada por Pablo Montero y la advertencia de que, de incumplir con esta orden, se le podía imponer multa, retención de hasta el 20% de las ganancias obtenidas con dicho producto y hasta suspensión de actividades, conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Por ello, solicitó al juez conceder la suspensión de plano para protegerse contra las medidas cautelares y cualquier sanción que el IMPI le pueda imponer.

Pero el juez negó la medida por no cumplir los requisitos legales como para justificar una intervención inmediata a favor de la televisara.

Las medidas provisionales impuestas en su contra, contenidas en los oficios reclamados, no implican un peligro en la integridad física o en la vida de una persona, ni tienen como finalidad causar dolor, deshonra o una alteración física, pues evidentemente las quejosas, como personas morales, no gozan de esos atributos y, además, la actuación de las responsables solo tiene propósitos cautelares a fin de prevenir un perjuicio con respecto a los derechos de propiedad de la tercera interesada ( Ma. Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández), señaló el juez.

"No se advierte la imposición de alguna sanción económica y, por ende, ni siquiera se puede llevar a cabo un análisis respecto a si su monto es excesivo y, por tanto, prohibido constitucionalmente, pues únicamente se le realizó un apercibimiento para el caso de no cumplir con las medidas provisionales impuestas por las autoridades responsables en los actos reclamados. Por lo tanto, no se le ha aplicado alguna sanción económica a la parte quejosa, por lo que la supuesta multa excesiva señalada en la demanda de amparo se trata de un acto futuro de realización incierta, pues su imposición depende de la conducta que desplieguen las quejosas frente a las medidas cautelares impuestas por el referido organismo, cuyo desacato, en su caso, aún no ocurre, por lo que la imposición y monto de la multa correspondiente, por infracción a las normas administrativas cuya aplicación surgió para salvaguardar, a su vez, los derechos de la tercero interesada en el presente asunto".

EL COMUNICADO DE LA FAMILIA FERNÁNDEZ

El representante legal de la familia Fernández compartió un comunicado en el que explica que Televisa Univision mintió al deir que no habían sido notificados de la prohibición para transmitir la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo":

"TELEVISA AFIRMÓ PÚBLICAMENTE CON FALSEDAD NO ESTAR NOTIFICADOS, PERO LA VERDAD ES QUE PRESENTÓ UNA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LAS MEDIDAS BUSCANDO OBTENER UNA SUSPENSIÓN PARA PODER TRANSMITIR LA ILEGAL BIOSERIE Y NO LO CONSIGUIÓ.

TELEVISA DECIDIÓ VIOLAR LAS MEDIDAS QUE LE FUERON IMPUESTAS, DESAFIANDO A LAS AUTORIDADES FEDERALES AL TRANSMITIR EL PRIMER CAPÍTULO DE LA ILEGAL BIOSERIE, Y CADA ACTO DE DESACATO QUE REALICE EN ESE SENTIDO, TENDRÁ CONSECUENCIAS LEGALES"

TELEVISA, empresa que debe mantener especiales estándares éticos por ser empresa una empresa bursátil, públicamente salió a decir que NO TENÍA NINGUNA NOTIFICACIÓN por cuanto a medidas que le impidieran transmitir la bioserie. Dijeron que lo único que sabían era lo que este despacho de abogados de la familia Fernández, había publicado en un boletín de prensa.

La falsedad con la que se condujeron ante la sociedad resulta inaudita. Claro que estaban y siguen estando notificados de que no pueden transmitir su ilegal producto. El que lo estén haciendo, no obedece a que tengan el derecho de hacerlo. Optaron en la realidad por desafiar a las autoridades federales, mientras en su "realidad paralela" crearon un escenario público falso, poniendo una tenue cortina de humo en la que tuvieron el descaro de posicionar una falsedad consistente en decir no estar notificados de medida alguna.

