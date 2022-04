Tekashi 6ix9ine regala 1 mdp a familia en pobreza extrema: "Es tuyo paisita"

Hace unas horas el rapero Tekashi 6ix9ine impactó a sus seguidores de redes sociales luego de realizar una transmisión en donde reveló que regaló un millón de pesos a una familia de escasos recursos de Cancún.

Cabe señalar que el emotivo momento quedó registrado en video que posteriormente fue compartido en su cuenta oficial de Instagram demostrando que el dinero puede servir para ayudar a quienes más lo necesitan.

En el video que rápidamente se volvió viral se puede ver al rapero 6ix9ine subiendo a una camioneta donde enseñó los fajos de billetes que regalaría, hasta que finalmente hacen una parada en una casa de madera, donde un padre de familia lo recibió amablemente, ahí el músico comenzó a hablar en español.

"Hola, mi nombre es Daniel, queremos darle un millón de pesos. Es para usted y su familia. Es todo tuyo paisita", indicó 6ix9ine, al tiempo que comenzó a darle los fajos de billetes al señor, quien se mostraba incrédulo por lo que estaba pasando.}

"¡No lo creo!". 6ix9ine se acercó al hombre y lo abrazó, quien no hizo más que soltarse a llorar, encontrando consuelo en el rapero: "No se apure", posteriormente el cantante se acercó a la esposa del señor y tras un fuerte abrazo comentó: "No se apuren. Dios los bendiga".

¿Quién es 6ix9ine?

Es un rapero de nombre Daniel Hernández, nació en Nueva York, y es hijo de madre mexicana y padre puertorriqueño. El músico de 25 años ha estado relacionado a un sinfín de peleas con otros artistas y con graves problemas judiciales.

(Azucena Uribe)